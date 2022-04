Esta es tu pareja ideal según tu horóscopo

Preguntar por el horóscopo de la persona que estamos conociendo se ha vuelto tan habitual como pedir el año de nacimiento o la ocupación profesional. El horóscopo está más de moda que nunca y este es un hecho que se puede demostrar con datos objetivos.

Por ejemplo, ahora, Tinder, la aplicación de citas más popular, ofrece la posibilidad de incluir en el perfil de los usuarios su símbolo del zodíaco. De este modo, los creyentes en las influencias de los astros pueden filtrar por aquellas personas con la que, potencialmente, podrían establecer una mejor relación o ser más afines.

Si estás deseosa de encontrar el amor, en este artículo te ayudamos a encontrar tu match ideal. En NovaMás, hemos hablado Chara Vegas, la astróloga que se encuentra detrás de la cuenta de Instagram @charcastrology, con más de 77k de seguidores. A través de su canal, Chara difunde contenido relacionado con el horóscopo y la astrología representado con memes.

¿Estás preparada para descubrir tu media naranja?

Los signos del zodíaco más compatibles

El horóscopo se agrupa según los elementos del planeta, es decir, Agua, Tierra, Fuego y Aire. Cada uno de estos grupos tiene sus propias características, personalidades y actitudes, que los diferencian del resto.

Para saber qué grupos son compatibles entre sí, no hay más que fijarse en la esencia de estos 4 elementos naturales. Por ejemplo, ¿podría existir Tierra sin Agua? La respuesta es no.

La tierra no puede ser fértil sin la presencia de agua, mientras que esta no podría cumplir su función de hidratar el planeta sin la presencia de tierra. ¿O es que acaso las plantas no necesitan de ambos elementos para crecer? Podríamos encontrar otros ejemplos para el Fuego y el Aire.

Con todo, observamos que estos dos grandes grupos de símbolos del zodíaco (Agua con Tierra y Fuego con Aire) se complementan el uno con el otro y se necesitan para poder coexistir. Su comunicación y vínculo son tan necesarios como efectivos, por lo tanto, es muy probable que mantengan un excelente entendimiento.

El siguiente es un listado con los símbolos que pertenecen a cada grupo:

Agua : Cáncer, Escorpio y Piscis

: Cáncer, Escorpio y Piscis Tierra : Tauro, Virgo y Capricornio

: Tauro, Virgo y Capricornio Fuego : Aries, Leo y Sagitario

: Aries, Leo y Sagitario Aire: Géminis, Libra y Acuario

¿Qué persona te complementa?

Dentro de esta compatibilidad entre grupos, hay algunos símbolos que, supuestamente, pueden establecer una mejor conexión. Charas explica que esto se sucede porque "los signos complementarios se supone que se llevan mejor". También nos podemos referir a ellos como los signos opuestos y, básicamente, son signos pertenecientes a un elemento opuesto, pero que se complementan.

A pesar de las diferencias, se considera que encajar con una persona totalmente diferente a ti puede ser una buena manera de encontrar el equilibro y de compensar las carencias de ambos. Por este motivo, podríais tener una relación próspera.

Chara Vegas nos hace un listado con los signos del zodíaco complementarios:

Escorpio y Tauro : la emocionalidad, imaginación e intuición, con la constancia, firmeza y comodidad.

: la emocionalidad, imaginación e intuición, con la constancia, firmeza y comodidad. Aries y Libra : la energía, la aventura y la creatividad, con la frivolidad, la diplomacia y la elegancia.

: la energía, la aventura y la creatividad, con la frivolidad, la diplomacia y la elegancia. Leo y Acuario : el liderazgo y la ambición, con la libertad, la independencia y el humanismo.

: el liderazgo y la ambición, con la libertad, la independencia y el humanismo. Piscis y Virgo : la tranquilidad y la paciencia, con el espíritu crítico y la complejidad.

: la tranquilidad y la paciencia, con el espíritu crítico y la complejidad. Capricornio y Cáncer : el pesimismo, la prudencia y la practicidad, con la sensualidad y la emoción.

: el pesimismo, la prudencia y la practicidad, con la sensualidad y la emoción. Sagitario y Géminis: el extremismo y la inestabilidad, con intelectualidad y la reflexión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo ser un buen amante (y prolongar los orgasmos de tu pareja)