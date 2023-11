¿Qué son las manchas o granos de Fordyce?

Si de repente un día descubres granitos blancos en los labios o en las zonas íntimas, es lógico que pienses que tienes verrugas, un herpes, un eczema o una ETS. Por lo que te preocupas, conciertas una cita con tu médico a la espera de un diagnóstico y cruzas los dedos para que no sea nada grave.

Cuando expones tu caso en la consulta te confirman que tienes manchas Fordyce. Pero, ¿qué de qué se trata concretamente? Algo que a ti te recuerda más al nombre de una antigua ciudad perdida, resulta que a tu doctor no le preocupa en absoluto porque es una condición cutánea sin relevancia y mucho más común de lo que te imaginas.

¿Qué son los granos o manchas Fordyce?

Resulta que recibe este nombre las protuberancias de color blanco, amarillo o crema que suelen salir en los labios, la muscosa de la boca, el pene, el escroto y los labios de la vagina. Elementos de poco tamaño que suelen agruparse en placas y que pueden surgir de forma espontánea en personas de cualquier sexo y edad.

Es posible confundir los granos Fordyce que surgen en el rostro con otra afección dermatológica, como pueden ser los quistes miliares que suelen salir alrededor de los ojos, en los párpados y en la nariz. Pero es importante señalar la diferencia y tener claro que, en ambos casos, no representan ningún riesgo para la salud, son totalmente asintomáticos y solamente ocasionan un problema estético.

En cuanto a los granos Fordyce que aparece en las zonas íntimas, es posible confundirlos con una infección de transmisión sexual, provocadas por el virus del papiloma humano.

Causas de la aparición de los granos Fordyce

La formación de estas pequeñas lesiones blanquecinas de la piel se debe a la hiperplasia de las glándulas sebáceas, es decir, un proceso en el que estas glándulas se vuelven más grandes de lo normal.

Aunque su origen exacto no está completamente claro y se cree que factores genéticos y hormonales pueden desempeñar un papel en su desarrollo, se le atribuyen dos causas:

Una mayor manipulación o traumatismo que hace que la zona se irrite y que las glándulas sebáceas sean más visibles.

La comparación visual de las glándulas sebáceas de una zona de piel fina como las mucosas con otra zona de piel más gruesa que esté a su alrededor y cuya inflamación no sea tan evidente.

¿Cómo pueden desaparecer?

En la mayoría de los casos, los Granos Fordyce son inofensivos y no requieren tratamiento. Son una variación natural de la anatomía y no están asociados con riesgos para la salud. Sin embargo, algunas personas pueden sentirse incómodas o preocupadas por su apariencia. En tales casos, se pueden considerar opciones de tratamiento cosmético para reducir su visibilidad como láseres -de dióxido de carbono o colorante pulsado-, micropunción o cremas. No obstante, es muy posible que los especialistas de la piel no los recomienden porque con el tiempo hay muchas probabilidades de que vuelvan a aparecer.