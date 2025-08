¿Te duele al tener relaciones sexuales? Esto es lo que debes saber sobre la dispareunia

Hablar de dolor durante las relaciones sexuales sigue siendo, para muchas mujeres, un tema tabú. Pero lo cierto es que la dispareunia (el término médico que usamos para describir ese dolor) es mucho más frecuente de lo que creemos. Como matrona, acompaño a muchas mujeres que lo viven creyendo que es "normal". En este artículo quiero contarte por qué puede ocurrir, qué factores influyen y, sobre todo, que no estás sola y sí hay soluciones.

¿Qué es la dispareunia?

La dispareunia se define como el dolor genital persistente o recurrente asociado a las relaciones sexuales con penetración. Puede aparecer al inicio, durante o después del coito, y varía mucho de una mujer a otra. Algunas lo describen como una sensación de ardor, otras como pinchazos, presión o incluso espasmos. Lo importante es entender que no es normal que el sexo duela, y por lo tanto no es algo que debamos aguantar y normalizar.

Mujer con dolor | Freepik

¿Por qué pueden doler las relaciones sexuales?

Hay muchas razones posibles y, a menudo, se combinan factores físicos y emocionales. Aquí te detallo algunas de las causas más comunes:

Falta de lubricación: Es una de las causas más frecuentes, sobre todo durante el posparto, la lactancia, la menopausia o en momentos de mucho estrés. La sequedad vaginal puede hacer que la fricción sea dolorosa, pero puede ser tratada para mejorarla.

Es una de las causas más frecuentes, sobre todo durante el posparto, la lactancia, la menopausia o en momentos de mucho estrés. La sequedad vaginal puede hacer que la fricción sea dolorosa, pero puede ser tratada para mejorarla. Hipertonía del suelo pélvico: Cuando los músculos del suelo pélvico están contracturados, la penetración puede generar dolor: al igual que puede dolerte cualquier otro músculo del cuerpo cuando hay un exceso de tensión. Esto puede estar relacionado con estrés, miedos, experiencias previas negativas, desequilibrios en nuestra musculatura o falta de conciencia corporal.

Cuando los músculos del suelo pélvico están contracturados, la penetración puede generar dolor: al igual que puede dolerte cualquier otro músculo del cuerpo cuando hay un exceso de tensión. Esto puede estar relacionado con estrés, miedos, experiencias previas negativas, desequilibrios en nuestra musculatura o falta de conciencia corporal. Infecciones vaginales: Diferentes tipos de infecciones vaginales pueden hacer que las paredes de la vagina estén inflamadas y sensibles, provocando dolor al contacto.

Diferentes tipos de infecciones vaginales pueden hacer que las paredes de la vagina estén inflamadas y sensibles, provocando dolor al contacto. Endometriosis o alteraciones pélvicas: En algunos casos, el dolor durante las relaciones puede ser un síntoma de enfermedades ginecológicas, como la endometriosis o adherencias en las cicatrices tras cirugías.

En algunos casos, el dolor durante las relaciones puede ser un síntoma de enfermedades ginecológicas, como la endometriosis o adherencias en las cicatrices tras cirugías. Factores emocionales o psicológicos: Estrés, ansiedad, falta de deseo, miedos, inseguridad corporal o experiencias traumáticas previas pueden reflejarse en el cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que en la sexualidad, mente y cuerpo están profundamente conectados.

Sexo | iStock

¿Qué puedes hacer si sientes dolor?

Lo más importante es no normalizarlo ni callarlo. Como matrona, te animo siempre a que lo hables con tu profesional de salud de confianza. No estás exagerando, no es tu culpa y no tiene por qué seguir siendo así.

La dispareunia es algo tratable, y que mejorará considerablemente cuando se encuentre la causa que lo provoca y se aborde de forma correcta. En muchos casos, el abordaje puede incluir:

Revisión ginecológica completa

Valoración y abordaje del suelo pélvico por fisioterapia especializada

Lubricantes o tratamientos locales

Acompañamiento psicológico si hay factores emocionales implicados

El dolor en las relaciones sexuales merece ser escuchado y atendido con sensibilidad y respeto. Como matronas, estamos aquí para ayudarte a entender tu cuerpo, recuperar el placer y vivir tu sexualidad desde el bienestar. Porque el sexo no debería doler, y pedir ayuda es el primer paso hacia una experiencia más libre y saludable.