Estos son los signos más fogosos del zodíaco

El horóscopo vuelve a estar a la orden del día. A pesar de sus muchos detractores y escépticos, que no se creen eso de que la posición de los astros al nacer influye en nuestra personalidad, la astrología ha conseguido abrirse un hueco en el mundo mediático.

Aunque los desconfiados se resisten a otorgar razón a esta pseudociencia, el hecho es que en los últimos años está pisando fuerte, sobre todo entre las generaciones jóvenes. Por eso, expresiones tipo “eres una tauro de manual, a tozuda no te gana nadie” vuelven a estar de moda.

Lo cierto es que el ser humano necesita respuestas para todo, y cuando no consigue hechos probados, para muchos la astrología es una solución con la que salir siempre airoso.

Según el horóscopo, nuestra carta astral también puede justificar los comportamientos más irracionales y nuestros instintos más primarios, como la sexualidad, el deseo, la lujuria o la fogosidad. Sí, amigas, la energía de los cuerpos celestes en el momento de nuestro nacimiento ha influenciado en lo fogosas que seamos…

Agua, fuego, aire y tierra

Para entender nuestro nivel de fogosidad según el horóscopo, primero tenemos que remontarnos a su clasificación según las energías primitivas. Los doce signos del zodíaco se clasifican en 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra.

Aries, Leo y Sagitario son los signos de fuego, aquellos que se vinculan con la energía vital o etérica. Los signos terrenales son Tauro, Virgo y Capricornio, asociados con el cuerpo físico y a lo material. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario, y se relacionan con la inteligencia y la mente. Finalmente, los símbolos de agua, igual que su elemento, se asocia con materia fluctuante, como el cuerpo emocional o astral. Así, cada grupo del zodíaco se define por unas determinadas características, gustos, placeres y formas de comportarse ante la vida en sintonía con su elemento primario.

El pódium de la fogosidad del 1 al 3

Charas Vargas es astróloga, periodista y creadora de @charcastrology, una cuenta de Instagram en la que difunde contenidos sobre el horóscopo a través de memes, que ya acumula más de 70.000 seguidores. Lo hace con una sensibilidad especial, ya que mezcla referentes cotidianos de la cultura pop con la actualidad de nuestro mundo. De hecho, si cotilleas su Instagram es fácil encontrar asociaciones entre personajes icónicos y los signos del zodíaco.

Según la creadora de @charcastrology estos son los signos del zodíaco más fogosos:

Aries (21 de marzo — 19 de abril). En el top de la fogosidad se encuentra Aries, “es el más fogoso”, comenta Charas, “a niveles que puede arrepentirse al día siguiente”. No es de extrañar, ya que Aries es el primer signo del zodíaco, por lo tiende a tener afán de liderazgo. Los aires de grandeza les hacen vivir la vida con gran entusiasmo y aventura, aunque este derroche de energía puede llevarlo a ser un tanto agresivo.

Sagitario (22 de noviembre — 21 de diciembre). En el número dos están los Sagitarios. Según Charas esto se explica porque los Sagitario “no planean nada, no saben dónde estarán mañana” y son espontáneos. Sin embargo, es una fogosidad más controlada: “tienen más cabeza que Aries”, admite la astróloga, quien añade que su fogosidad “es más meditada”.

Géminis (21 de mayo — 20 de junio). “Estarían, sin duda, en el top tres”, asegura Charas. “Dentro de los signos de aire es el más fogoso, a niveles de que son un poco inconscientes de sus acciones”, continúa. Los Géminis se caracterizan por tener una personalidad doble, compleja y contradictoria. Se cansan rápido de todo y les define la inconstancia, por eso necesitan estimulantes fuertes constantemente.

¿Y qué hay de los otros signos?

La astróloga señala que el resto de signos del zodiaco también pueden ser fogosos, pero no es la característica que más destaca en ellos.

Tauro (20 de abril — 21 de mayo). Tienden a darle muchas vueltas a todo lo que tenga relación con su vida, incluyendo el sexo. Por esto, no destacan por su fogosidad, “pero eso no significa que no sean buenos amantes”, indica Charas.

Cáncer (21 de junio — 22 de julio). Para destapar su fogosidad tiene que ir a tiro seguro, “necesitan mucho saber que le gustan a alguien y una vez cruzada la línea de la confianza muestran toda su fogosidad”, aclara.

Leo (23 de julio — 22 de agosto). Los Leo son selectivos en el momento de mostrarse fogosos porque se caracterizan por tener un gran ego. Por esto consideran “que no todo el mundo se merece su fogosidad”. Según la astróloga, “tienen que planear con quién”.

“Aries es el signo más fogoso, a niveles que puede arrepentirse al día siguiente”

Virgo (23 de agosto — 22 de septiembre). “Nunca sospecharías que son unos sexual freaks”, explica Charas, porque al ser un símbolo de tierra, aparentemente tienen que planearlo todo de manera racional. Sin embargo, son muy buenos amantes, aún planeándolo todo fríamente.

Libra (23 de septiembre — 22 de octubre). Es otro planificador como Virgo, aunque uno de los mejores amantes del zodíaco. La apuesta de Charas para Libra es de un nivel de fogosidad de nivel medio alto, pero “no se dejarán llevar nunca al cien por cien”.

Escorpio (23 de octubre — 21 de noviembre). Según la astróloga, de los signos de agua, son los más fogosos. Nunca admitirán que se dejan llevar por sus emociones porque siempre actúan bajo la apariencia de que lo tienen todo controlado. Pero en realidad, se dejan llevar y son fogosos.

Capricornio (22 de diciembre — 19 de enero). “Top de pensar todo demasiado” y esto les impide ser fogosos. Aunque no quita que sean muy sexuales, de hecho, de los signos de tierra es el que más lo es. “Pero eso de dejarse llevar locamente no es lo suyo”, explica Charas.

Piscis (19 de febrero — 20 de marzo). De los signos de agua es el menos fogoso, pero tampoco se queda muy allá respecto a los demás signos. “Es fogoso en su justa medida, se situaría en la posición 6/12, así que ni tan mal”, indica Vega.

Acuario (20 de enero — 18 de febrero). En la cola de la fogosidad tenemos a Acuario. Tiende a tener la cabeza en otra parte, vive en su mundo... Y esto le impide ser fogoso. Además, según Charas Vega, es un poco frío.

