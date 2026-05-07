Tana Rivera, Sofía Palazuelo y Bárbara Mirjan arropan a Eugenia Martínez de Irujo en su gran debut como diseñadora de moda

Eugenia Martínez de Irujo está viviendo un momento muy especial. Después de conquistar el mundo de la joyería, sorprender con su faceta artística y triunfar con sus originales diseños para distintas firmas, la duquesa de Montoro ha dado un paso más debutando oficialmente en el mundo de la moda. Y lo ha hecho rodeada de las personas más importantes de su vida.

Madrid se convirtió este miércoles en el escenario de una noche marcada por la moda y la familia. Eugenia presentó su colección cápsula Felicità para la firma Antik Batik en una exclusiva velada celebrada en el restaurante Le Bistroman Atelier, donde no faltaron momentos inolvidables.

Eugenia Martinez de Irujo en Antik Batik | Instagram

Muy emocionada y feliz, la hija de la duquesa de Alba se dejó ver disfrutando al máximo de este nuevo proyecto, una colección llena de color, bordados y estampados florales inspirados en sus propias pinturas y en ese estilo bohemio que tanto la define, con más de 22 diseños.

Entre las invitadas más esperadas estuvo, como no podía ser de otra manera, Tana Rivera. La hija de Eugenia quiso acompañar a su madre en una noche tan importante. Cayetana apostó por uno de los diseños más llamativos de la colección: un conjunto en tonos amarillos y azules que reflejaba perfectamente el espíritu alegre y desenfadado de la firma.

Colección De Eugenia Martínez de Irujo | Instagram

La presencia de Tana no pasó desapercibida, especialmente porque llega en un momento en el que está completamente volcada en Roca Rey tras la grave cogida que sufrió el torero hace unas semanas. Aun así, la joven hizo un hueco para estar al lado de su madre en este día tan especial.

Otra de las invitadas que acaparó todas las miradas fue Sofía Palazuelo, siempre impecable y elegante, que apostó por uno de los looks estrella de la colección con un conjunto negro bordado lleno de pequeños detalles artesanales. También Bárbara Mirjan, pareja de Cayetano Martínez de Irujo, quiso apoyar a Eugenia luciendo una de sus creaciones más originales.

La noche reunió además a numerosos rostros conocidos como Maribel Verdú, Natalia Verbeke, Leticia Dolera, Laura Vecino o María G. de Jaime, todas rendidas al talento y la personalidad de Eugenia Martínez de Irujo.

Y, por supuesto, tampoco faltó Narcís Rebollo, gran apoyo de Eugenia tanto en lo personal como en lo profesional. La pareja volvió a demostrar la complicidad que les une desde hace años.