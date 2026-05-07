Meghan Markle celebra el séptimo cumpleaños de su hijo Archie publicando fotos inéditas de sus hijos

Meghan Markle ha vuelto a emocionar a sus seguidores con una publicación de lo más especial. Coincidiendo con el séptimo cumpleaños de Archie, donde ha querido compartir varias fotografías inéditas de sus hijos junto al príncipe Harry.

Entre las imágenes que más han llamado la atención se encuentra una foto tomada poco después del nacimiento de Archie, donde el pequeño aparece descansando sobre el pecho de su padre en un momento de lo más tierno y natural. Una escena muy íntima que hasta ahora nunca había salido a la luz.

Pero no ha sido la única fotografía que ha llamado la atención. Meghan también ha compartido una imagen más reciente de Archie junto a su hermana pequeña, Lilibet, caminando juntos. Aunque los niños aparecen de espaldas, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: el característico pelo pelirrojo que ambos han heredado del príncipe Harry.

Junto a las imágenes, Meghan escribía unas palabras dedicándoselas a su hijo: "Siete años después… feliz cumpleaños a nuestro dulce niño". Un mensaje con el que ha querido celebrar este día tan importante en familia.

Desde que Meghan y Harry decidieron instalarse en California y alejarse de la vida institucional británica, la pareja ha intentado proteger al máximo la privacidad de sus hijos. Por eso, cada vez que comparten alguna imagen de Archie o Lilibet, el interés alrededor de la familia se dispara.

Meghan Markle y Harry | Gtres

En los últimos meses, además, Meghan Markle parece sentirse mucho más cómoda mostrando pequeños momentos de su vida cotidiana. Desde su regreso a Instagram, la duquesa ha compartido escenas mucho más personales y familiares, dejando atrás la distancia que había mantenido durante años con las redes sociales.

Eso sí, tanto Meghan como Harry continúan siendo muy cuidadosos con la exposición de sus hijos, evitando mostrar sus rostros y apostando siempre por imágenes discretas y muy cuidadas.