Eugenia Martínez de Irujo, en la Feria de Abril: el recuerdo a su madre, la duquesa de Alba, con su traje de flamenca

La Feria de Abril de Sevilla no es solo un escaparate de moda flamenca, sino también un espacio donde tradición, memoria y emoción se entrelazan. Este año, marcado por el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, ha dejado uno de los gestos más íntimos y conmovedores de la mano de su hija, Eugenia Martínez de Irujo.

A través de su precioso vestido de flamenca, ha conseguido que la figura de la duquesa siga presente, literalmente, en el Real. Y es que en su traje está presente una figurita de su madre. En este artículo te lo contamos todo, ¡vamos a ello!

Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo | Gtres

Un diseño especial

Durante el segundo día de feria, Eugenia apostó por un vestido de flamenca en tono turquesa firmado por la diseñadora Rocío Peralta. A primera vista, el diseño destacaba por su elegancia y por la combinación cromática con un mantón en tono teja.

Sin embargo, el verdadero significado del traje no se encontraba en su exterior, sino en un detalle oculto que transformaba la prenda en un homenaje muy personal. En la enagüilla, escondida entre los volantes de la falda, se encontraba una ilustración de su madre vestida de flamenca.

Se trató de un guiño delicado y cargado de simbolismo que convertía el vestido en algo más que una elección estilística. Era una forma de mantener viva su memoria en uno de los escenarios más importantes de su vida, el centenario del nacimiento de su querida madre.

Un bonito homenaje

La propia Eugenia compartió el significado del vestido a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción y agradecimiento a la diseñadora. "Gracias a mi querida Rocío por este vestido de gitana tan ideal… ¡con el detalle en la enagüilla de poner a mi madre!", escribía, acompañando el mensaje con entusiasmo y orgullo.

Este gesto no solo ha tenido un impacto emocional a nivel familiar, sino que también ha resonado entre los asistentes y seguidores de la feria. La figura de la duquesa de Alba, estrechamente ligada a Sevilla y a sus tradiciones, sigue despertando admiración y cariño, y este tipo de homenajes refuerzan su legado en la cultura popular.

Muy buena compañía

Eugenia no acudió sola al Real, sino que compartió las jornadas con Bárbara Mirjan, una de sus acompañantes más cercanas durante la feria. Ambas se dejaron ver juntas disfrutando del ambiente festivo, con mucha complicidad y estilo en una de las citas más esperadas del calendario sevillano.

Eugenia Martínez de Irujo junto a Bárbara Mirjan | Instagram

La presencia de Bárbara aportó una sensación de continuidad generacional, elegancia al grupo, y una familia muy unida, consolidando su papel en este tipo de eventos junto a los Irujo. Entre casetas, música y trajes de flamenca, su compañía contribuyó a una estampa que mezclaba tradición, amistad y celebración en pleno corazón de la Feria.

La duquesa presente en Sevilla

La relación entre Cayetana Fitz-James Stuart y Sevilla fue siempre especial. Habitual del Palacio de las Dueñas y apasionada de la Feria, formaba parte, para muchos, de la ciudad andaluza.

Cayetana Fitz-James Stuart y Jesús Aguirre, Duques de Alba, en la Feria de Abril de Sevilla | Gtres

Casi doce años después de su fallecimiento, su presencia continúa estando presente, especialmente en eventos como este. Y, el homenaje de Eugenia, se suma a otros gestos conmemorativos que han tenido lugar este año, como el guiño en la portada del recinto ferial.

Sin embargo, este detalle en su vestido destaca por su carácter íntimo, convirtiendo una prenda tradicional en un mensaje de recuerdo y emoción. Y es que la duquesa de Montoro ha logrado algo poco común: transformar la moda flamenca en una narrativa personal.