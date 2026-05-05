PURO ESPECTÁCULO SOBRE LA ALFOMBRA
Madonna convierte la MET Gala en una escena surrealista con un look inspirado en una obra de Leonora Carrington
Madonna ha vuelto a demostrar que la MET Gala es su terreno, apostando por un estilismo teatral que mezcla moda, arte y fantasía: un look bastante excéntrico en el que necesitó hasta seis personas para llevarle el velo.
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Si alguien entiende la MET Gala como un auténtico espectáculo, esa es Madonna. La artista ha sido una de las grandes protagonistas de la edición de 2026 con un look que iba mucho más allá de la moda para convertirse en una escena casi artística.
Inspirada en el surrealismo, Madonna ha reinterpretado la obra The Temptation Of St. Anthony. Fragment II, de Leonora Carrington, llevando esa estética directamente a la alfombra roja y recreando imágenes propias de la obra, como esta:
Para la ocasión, la artista apostó por un modelo firmado por Saint Laurent en el que predominan los tonos oscuros, los encajes y las transparencias, creando una silueta elegante y misteriosa. El gran protagonista fue, sin embargo, su espectacular sombrero en forma de barco, acompañado de una capa llevada por siete personas, que convertía su aparición en toda una puesta en escena.
Más allá del diseño, todo el conjunto estaba pensado como una composición visual. Madonna no solo desfiló, sino que construyó una imagen, casi como si saliera directamente de un cuadro. Una forma de entender la moda, donde cada elemento tiene un significado.
El resultado ha sido uno de los looks más comentados de la noche, tanto por su carga artística como por su carácter teatral. Y es que, la artista ha vuelto a ir un paso más allá, apostando por una propuesta que no busca pasar desapercibida.
Una vez más, Madonna lo ha vuelto a hacer. Ha apostado por un look arriesgado y lleno de significado. Y ha demostrado que la MET Gala es el lugar perfecto para deslumbrar e inmortalizar la moda.
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