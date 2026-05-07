La reinvención de las rayas: las tres claves para lucir esta tendencia que ha vuelto para quedarse

El mundo de la moda suele ser cíclico, pero hay estampados que no solo vuelven, sino que se reinventan con una fuerza capaz de eclipsar cualquier otra tendencia.

Las rayas han dejado de ser el uniforme seguro del verano para convertirse en un acto de rebeldía visual. Olvidar lo previsible para entrar en el juego de contrastes y cortes estructurales que transforman cada prenda en una pieza única.

En este artículo te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta tendencia que arrasará todos los armarios esta temporada. Porque desde Novamás queremos que estés al día de todas las novedades que deben incorporarse en tu armario. ¡Vamos a ello!

Mujer que viste con estampado de rayas | Getty Images

La reinvención de un clásico

Si bien la raya diplomática dominó el invierno, la llegada del calor ha transformado este estampado en algo mucho más orgánico y versátil. La tendencia se aleja de la rigidez para abrazar tejidos como el lino y el satén.

La clave de esta temporada reside en la direccionalidad. El street style ha demostrado que jugar con la orientación de las líneas es el truco para estilizar la figura. Las rayas verticales que alargan el talle y las horizontales estratégicas que aportan volumen donde se necesita.

Mujer que viste con estampado de rayas | Getty Images

Las tres reglas clave

Para no caer en el aburrimiento, te traemos tres formas de llevar esta tendencia en tu día a día:

Total look: El conjunto de dos piezas es, sin duda alguna, la apuesta ganadora. Un pantalón fluido a juego con una camisa de botones en el mismo tono de rayas es el look perfecto para esta temporada. ¿El resultado? Un efecto visual que proyecta una imagen de elegancia sin esfuerzo.

El contraste cromático: Aunque el azul y blanco siguen siendo los colores más comunes en este tipo de estampado, los tonos tierra, terracota y verde oliva están empezando a ganar terreno. Estas combinaciones triunfaran porque aportan una calidez que el clásico blanco y negro no ofrece.

Accesorios como punto de fuga: Si no te atreves con una prenda completa, el calzado o los bolsos con estampado lineal son el toque maestro para romper un look monocromático.

Mujer que viste con estampado de rayas | Getty Images

Se convierte en imprescindible

La verdadera victoria de las rayas está en su versatilidad. Y es que, por ejemplo, una falda midi de rayas puede llevarse de dos modos: en el entorno profesional si se combina con una blazer lisa o en el mundo informal si se lleva con un top lencero y unas sandalias. Es el estampado que completa cualquier armario.

Mujer que viste con estampado de rayas | Getty Images

Las rayas tienen esa capacidad de estructurar un conjunto por sí solas, haciendo innecesario el uso de accesorios recargados. En una época llena de micro tendencias que pasan de moda en semanas, este estampado será imprescindible en esta temporada y en las siguientes.

Así pues, si este verano vas de compras, asegúrate de apostar por las rayas. No importa si eliges líneas anchas y llamativas o líneas finas y discretas, ya que lo importante es saber que este estampado ha dejado de ser un básico para convertirse en el protagonista.