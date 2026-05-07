Aumento de glúteos con ácido hialurónico: el retoque estético que ha incrementado su demanda en un 85%

No es ningún secreto que los retoques estéticos están en auge, y es que cada vez son más las personas que cuentan con alguna corrección de este tipo. Ya sea a través de las redes sociales o de nuestro entorno más cercano, que esta realidad ha llegado para quedarse.

Y es que, en la actualidad, el aumento de glúteos con ácido hialurónico es uno de los tratamientos que más se está popularizando. Así nos lo cuenta la Clínica Menorca, quienes han registrado un crecimiento en los últimos años, coronando el primer trimestre del 2026 con un aumento del 85% de demanda.

Este auge va acompañado de un patrón estético que es la máxima tendencia en belleza a día de hoy: las siluetas con curvas definidas. Así lo vemos en famosas como Kendall Jenner, dando protagonismo a constituciones casi divinas. En este artículo te contamos todo lo que debes saber sobre este retoque estético.

Mujer analizándose los glúteos | Pexels

En qué consiste

El procedimiento de este retoque estético es de lo más sencillo. Se lleva a cabo mediante infiltración de ácido hialurónico, un producto de alta densidad que está diseñado y capacitado para aguantar el movimiento y la presión de esta zona del cuerpo.

Así pues, mediante una cánula, se introduce el producto en la zona adecuada, siempre bajo anestesia local para evitar dolor y molestias y para facilitar la recuperación posterior.

La doctora Marisol Rendón, especializada en medicina estética y médico de la Clínica Menorca, explica que este tipo de retoques apelan a una búsqueda de resultados naturales sin tener que recurrir a cirugías.

Mujer haciéndose un retoque estético en los glúteos | Magnific

"La medicina estética permite hoy remodelar la silueta sin cirugía, sin baja médica y con resultados inmediatos, lo que explica en gran medida el aumento de la demanda", ha expresado Rendón.

El post retoque y los resultados

El tratamiento en cuestión puede necesitar entre una y tres sesiones de infiltración de ácido hialurónico, dependiendo siempre del volumen de glúteo que se busque. En caso de necesitar más de una sesión, el intervalo entre una y otra es más o menos de seis semanas. Eso sí, los resultados son inmediatos tras cada sesión.

Como no se trata de una cirugía, el paciente puede hacer vida normal tras el retoque, aunque sí que se recomienda no hacer ejercicio físico durante una semana como mínimo, siguiendo siempre las pautas médicas que, entre ellas, está el tratamiento antibiótico para prevenir cualquier tipo de infección.

Por lo que hace a los efectos secundarios, son muy leves. Cómo mucho pueden aparecer unos pequeños hematomas en la zona del pinchazo y algunas molestias durante los primeros días post retoque.

Mujer haciéndose un retoque estético en los glúteos | Magnific

La duración aproximada de este retoque estético es de entre ocho y doce meses, aunque puede aguantar hasta 18 meses. Coincide con el inicio de la reabsorción del ácido, por eso los meses pueden variar.

Todo personalizado

Desde la Clínica Menorca resalta que es muy importante que los tratamientos sean personalizados, combinando innovación, seguridad y resultados naturales. Los expertos indican que es clave adaptarse a las necesidades de cada paciente.

El retoque está pensado para todas aquellas personas que quieran mejorar la forma o el volumen de sus glúteos sin tener que pasar por una cirugía. También puede llevarse a cabo para cambiar algunas inseguridades y pequeñas irregularidades.