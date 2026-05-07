Barros para el pelo: la alternativa natural para cubrir las canas sin castigar la melena

Llega un momento en el que la aparición de las canas se convierte en algo inevitable que muchas intentamos camuflar, casi por sistema, con tintes químicos. Sin embargo, ese hábito "religioso" de aplicar color en la raíz acaba pasando factura: el cabello pierde fuerza, la fibra se debilita y el brillo desaparece. Adiós a la melena sana que siempre habíamos lucido.

No obstante, con los años se han ido descubriendo formas menos agresivas para camuflar las canas. Una alternativa que ya es la favorita de mujeres como la reina Letizia son los barros.

A diferencia de los procesos químicos que alteran la estructura del pelo, esta técnica se basa en la botánica. Según explican los expertos de Llongueras, es una opción que se relaciona con el cabello con delicadeza. Alberto Sanguino, Education Manager de la firma, señala que se trata de la única coloración que no daña la melena, pues su composición es sencilla a la vez que efectiva: "está hecha a base de plantas y agua caliente, al igual que una infusión".

Canas | iStock

Un escudo contra el encrespamiento

Lo que hace que los barros sean el "secreto a voces" de las melenas más sanas de la aristocracia y el street style no es solo su capacidad para matizar el blanco, sino su efecto protector. Al no abrir la cutícula para depositar el pigmento, el pelo no sufre.

Desde Llongueras detallan que esta técnica actúa de una forma física y no química, ya que el barro "crea un forro alrededor del cabello". Este recubrimiento aporta un extra de cuerpo y grosor a cada hebra y actúa como una barrera "impermeable a la humedad del ambiente, evitando que el cabello se encrespe".

El resultado es una melena con mucho más peso, movimiento y, sobre todo, un brillo espejo difícil de conseguir con tintes convencionales.

Coloración para cabello | iStock

¿En qué se diferencia de la henna?

A menudo se tiende a confundir esta técnica con las hennas de antaño, pero la coloración vegetal ha evolucionado drásticamente. El equipo de Llongueras destaca tres puntos que marcan la diferencia en el salón: