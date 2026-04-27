Sofía Palazuelo, tras la cornada que sufrió Roca Rey en la Feria de Abril y el duro momento vivido por Tana Rivera

Andrés Roca Rey volvió a convertirse en protagonista en la Feria de Abril, aunque esta vez por un motivo que nadie esperaba. El torero era uno de los más esperados en la Plaza de Toros de la Maestranza, donde el ambiente estaba cargado de emoción ante su enfrentamiento con el quinto toro de la tarde. Sin embargo, lo que prometía ser una jornada de triunfo acabó transformándose en una escena de auténtico pánico.

Roca Rey siendo trasladado tras su cogida en la Maestranza de Sevilla | Europa Press

La corrida dio un giro dramático cuando el diestro sufrió una grave cogida en el muslo derecho. La cornada, de unos 35 centímetros y con dos trayectorias, provocó una importante rotura muscular que obligó a intervenirle de urgencia. Durante unos minutos de máxima tensión, la preocupación se apoderó tanto del público como de su entorno más cercano, consciente de la gravedad del momento.

Entre los rostros más afectados estaba Tana Rivera, novia actual del torero, que presenció la escena desde las gradas. Según varios testigos, su reacción fue inmediata: abandonó su asiento y se dirigió rápidamente hacia la enfermería, sin separarse ni un segundo de él, según reportan los medios. La angustia fue evidente en una tarde que pasó en cuestión de segundos de la emoción al miedo.

Tana Rivera visita a Roca Rey | Gtres

Tras su paso por la UCI y haber superado la fase de vigilancia, la evolución de Andrés Roca Rey ha sido favorable dentro de la gravedad, hasta estabilizarse y continuar su recuperación con normalidad.

En aquel momento, durante la Feria de Abril en Sevilla, Sofía Palazuelo, prima política del entorno familiar al estar casada con Fernando Fitz-James Stuart y cercana a Tana Rivera, se encontraba en la ciudad y fue una de las personas que atendió a los medios tras la cornada del torero.

Sofía reconoció entonces la tensión vivida en la Maestranza, asegurando que fue un momento terrible, "desde luego", aunque intentó trasladar calma al afirmar que "yo creo que está mejor, ¿no?". También explicó que para Tana Rivera, pareja del torero en ese momento, la situación fue especialmente dura, ya que vivió en directo el accidente: "Sí, claro que sí".