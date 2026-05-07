La reina Letizia da una lección de elegancia combinando dos de sus prendas estrella en rosa y negro

Después de deslumbrar en la celebración del 50º aniversario del diario El País el pasado lunes en Barcelona al lucir un impresionante diseño ceñido negro con escote bardot, y dos de las piezas más icónicas del joyero real, el collar de chatones y los pendientes a juego que pertenecieron a la Reina Victoria Eugenia y forman parte de las llamadas 'joyas de pasar' de la Familia Real Española, la reina Letizia se ha desplazado hasta Pamplona este jueves para visitar el Centro de Atención Integral a personas mayores "Espacio Activo", con motivo del acto central del "Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja" que ha tenido lugar en el Museo Universidad de Navarra a continuación.

La reina Letizia el pasado 4 de mayo | Gtres

Una cita de marcado carácter social con la que su Majestad ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso con los sectores más vulnerables -en este caso la tercera edad- y con la salud, y en la que la madre de la Princesa Leonor ha vuelto a dar una lección de elegancia en clave work.

Lo ha hecho con un look versátil en el que todo el protagonismo ha recaído en su blazer, un diseño rosa empolvado de corte recto y estructurado de Zara, que estrenó en la inauguración de Fitur en marzo de 2025 y que estábamos deseando volver a verle.

Una chaqueta sencillamente ideal tanto para ir a la oficina como para brillar en un evento especial tipo bautizo o comunión, y a la que ha dado un 'plus' de sofisticación al combinarla con una blusa con maxi lazada al cuello en color negro, que se suma a las opciones en blanco, azul, o de rayas que le hemos visto en los últimos meses y que confirma que la tendencia pussy-bow está entre sus favoritas.

También en negro, unos pantalones rectos estrechos realzando su silueta, y unos salones con tacón kitten para aguantar toda la jornada sin molestias en los pies.