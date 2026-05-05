Irina Shayk, en la MET Gala: naked dressing con un top joya hecho de relojes que reflexiona sobre la finitud del cuerpo

La ciudad de Nueva York volvió a paralizarse anoche con la llegada de la MET Gala, el epicentro donde la alta costura y el firmamento de Hollywood colisionan en una exhibición de estilo sin límites.

Bajo la consigna "Fashion is Art", la alfombra roja se transformó en una galería de arte viviente. Sin embargo, entre tanto despliegue de creatividad, ha sido Irina Shayk quien ha logrado detener el tiempo. La modelo rusa, ha apostado por un estilismo de vanguardia: un diseño que juega con la anatomía y el lujo extremo.

Irina no solo ha seguido el protocolo, ya que ha redefinido el concepto de obra de arte con una propuesta que aporta seguridad, sofisticación y ese toque rebelde que la ha convertido en la musa eterna de los diseñadores más prestigiosos del mundo.

Más sobre el look

La modelo rusa volvió a dejar huella en la alfombra roja del MET, destacando por un físico esculpido que parecía fundirse con el arte. Fiel a su instinto, Irina apostó por el "naked dressing", una tendencia que ha convertido en su seña de identidad, pero que en esta ocasión llevó hacia un terreno mucho más conceptual.

La clave de su look fue un espectacular top joya, una pieza que simuló la armadura de una diosa moderna y que aportó todo el significado al lema de la noche. Este diseño, que jugaba con el brillo de los diamantes y la estructura de la relojería fina, se convirtió en el foco absoluto de todas las miradas.

Irina Shayk en la MET Gala | Gtres

Para compensar la fuerza visual de esta pieza, la modelo se decantó por una falda negra de Alexander Wang de tiro bajo y con una elegante cola. El corte de la prenda no solo acentuaba su torso, sino que añadía ese aire de rebeldía tan característico del diseñador neoyorquino.

El top, la pieza clave

En lugar de las transparencias convencionales, la top model ha dejado a todos boquiabiertos con un sujetador joya que es una obra de ingeniería y lujo. Esta pieza central, compuesta por una red de hilos de gemas, fusiona diamantes con una colección de anillos y collares en oro amarillo y blanco, creando un efecto de armadura que abraza su silueta.

Irina Shayk en la MET Gala | Gtres

Lo que realmente ha elevado este look ha sido el uso conceptual de la relojería. Irina ha integrado relojes de alta gama no solo en su top, sino también a modo de brazaletes y un choker. Se trata de una analogía sobre la finitud del cuerpo y el paso del tiempo, sugiriendo que la belleza y la moda son las únicas herramientas capaces de detener el cronómetro.

Con este look, Irina Shayk no solo ha reafirmado su estatus como una de las mujeres más magnéticas del mundo, sino que ha sabido interpretar la moda como una extensión de su propia piel. Al combinar la sencillez de la falda con el top joya, consiguió una de las siluetas más fotografiadas y comentadas de la gala.

Irina Shayk en la MET Gala | Gtres

Un maquillaje sencillo

Para no restar protagonismo a su top joya, Irina apostó por un maquillaje de estética "clean girl" y minimalista. Con una piel perfectamente pulida y luminosa, la modelo lució tonos neutros y una mirada realzada por una máscara ligera y una sombra de ojos ahumada.

Para los labios, llevó un color nude con acabado muy natural y algo de gloss, logrando que su rostro irradiara una frescura que cedía todo el brillo a los diamantes del top.