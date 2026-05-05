De modelo a obra de arte: Heidi Klum revoluciona la MET Gala 2026 convertida en escultura

La MET Gala 2026 ha vuelto a confirmar que es mucho más que una alfombra roja, y Heidi Klum lo ha llevado literalmente a otro nivel artístico. Fiel a su estilo arriesgado, la modelo ha apostado por una propuesta que trasciende la moda convencional para convertirse en una auténtica escultura.

Su look, en tonos piedra, ha jugado con volúmenes, texturas y efectos visuales que han simulado el acabado del mármol, creando la ilusión de una figura tallada. Una interpretación radical del dress code que conectaba directamente con la temática de este año, que era Fashion is art (la moda es arte).

Heidi Klum en la MET Gala 2026 | Gtres

Detrás de esta impactante creación está el artista Mike Marino, que diseñó una pieza exclusiva inspirada en iconos de la escultura clásica como el Cristo Velado de Giuseppe Sammartino y la Vestal Velada de Raffaele Monti, una obra creada en 1847. Para lograr este efecto, se recurrió a materiales como el látex y el spandex, trabajados con mucha precisión y cuidado para que la piel y el vestuario parecieran esculpidos en piedra.

El resultado ha sido un look que juega entre el cuerpo y el arte, demostrando una vez más lo espectacular que puede ser la MET Gala. Heidi Klum no solo se ha vestido acorde al tema, si no que, lo encarnó. En un evento donde la moda se convierte en discurso, pocas artistas han sido tan coherentes con la temática de la noche.

Una vez más, Heidi Klum deja claro que la alfombra de la MET Gala no es solo para lucir looks, sino también para arriesgar y convertir la moda en algo mucho más especial.