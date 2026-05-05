Marta Ortega hace historia en la MET Gala 2026: su debut con un vestido de John Galliano para Zara

Ha sido, sin duda, el momento que más ha entusiasmado a los amantes de la moda en España: Marta Ortega ha hecho su gran debut en la MET Gala 2026. De este modo, la empresaria confirma que su influencia en la industria no tiene techo, subiendo las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York junto a su marido, Carlos Torretta, y entrando oficialmente en la exclusiva lista de españolas con las que Anna Wintour ha contado para esta gran fiesta.

El primer Galliano para Zara

Fiel a esa elegancia discreta que tanto la define, Marta Ortega ha huido de los disfraces y la fantasía. Para una cita tan importante, no ha elegido ninguna firma de alta costura convencional; ha preferido hacer historia luciendo ella misma uno de los primeros diseños de John Galliano para Zara. Esta colaboración, que ya revolucionó el sector cuando se anunció, se ha materializado en un vestido largo de satén en un color azul noche profundo, con un cuello barco que le sienta de maravilla. Para completar el look, ha añadido una capa de gasa de seda, creando un efecto etéreo y muy sofisticado ante los flashes.

Marta Ortega y Carlos Torretta en la MET Gala 2026 | Gtres

Siguiendo su máxima de "menos es más", ha completado el estilismo con unos elegantes salones en azul oscuro firmados por Manolo Blahnik, manteniendo así la armonía cromática del conjunto. Para el beauty, ha lucido un recogido pulido acompañado de un maquillaje con efecto buena cara que resalta su belleza natural sin necesidad de recurrir a los excesos.

Aunque de primeras su elección podría parecer ajena al código de vestimenta Fashion is Art, Marta ha dado una lección de cómo la sencillez puede ser la forma más elevada de arte. De este modo, ha elevado la moda accesible a la categoría de pieza de museo. Por su parte, Carlos Torretta ha estado impecable acompañándola con un esmoquin clásico.

Un hito para Zara

Pero el éxito de Inditex en el Met no ha terminado con su presidenta. Zara ha desfilado por primera vez en esta alfombra roja por partida doble. La mítica Stevie Nicks, exintegrante de Fleetwood Mac, también ha elegido un diseño de Galliano para Zara: un espectacular vestido en azul noche que combinaba terciopelo y tafetán, de falda voluminosa y conjuntado con un sombrero de Stephen Jones. Al ser un diseño confeccionado en exclusiva para la cantante, esta pieza no llegará a las tiendas, lo que la convierte en una auténtica joya de coleccionista.

Stevie Nicks en la MET Gala 2026 vesitida de Galliano para Zara | Gtres

Por si todo esto no fuera suficiente, Bad Bunny también ha confiado en la marca española para confeccionar el esmoquin negro que ha lucido en esta edición, siguiendo así con la apuesta por el retail de España que ya hizo en la Super Bowl. Una noche redonda donde el sello de Arteixo ha conquistado, por fin, la cima de la moda mundial.