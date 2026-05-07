Tita Cervera se recupera en casa rodeada de toda su familia tras su ingreso por una fuerte neumonía

Gran preocupación alrededor de Tita Cervera durante los últimos días. La baronesa Thyssen, ha tenido que hacer frente a un importante bache de salud después de permanecer ingresada durante una semana en la clínica Teknon de Barcelona a causa de una fuerte neumonía.

Aunque inicialmente se desconocían los motivos exactos de su hospitalización, personas de su entorno más cercano han confirmado que la baronesa ha atravesado un momento delicado y que ha llegado a estar bastante mal, aunque afortunadamente su evolución ha sido favorable en los últimos días.

Carmen Cervera | Gtres

Por suerte, el susto parece haber quedado atrás. Tita recibió el alta el pasado 1 de mayo y actualmente continúa recuperándose en su casa de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, donde permanece rodeada de sus hijos y bajo supervisión médica.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de este complicado episodio ha sido la imagen de unión familiar que ha dejado. Borja Thyssen, Blanca Cuesta y las hijas de la baronesa, Carmen y Sabina, han permanecido muy pendientes de ella durante estos días, dejando atrás las tensiones familiares.

Tita Cervera y Carmen Thyssen en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona | Europa Press

La preocupación por la salud de Tita ha provocado un inesperado acercamiento entre todos, algo especialmente significativo para la baronesa, que siempre ha deseado mantener a su familia unida.

A pesar del susto, la evolución está siendo positiva y que Carmen Cervera ya se encuentra mucho mejor. Eso sí, este episodio ha servido para recordar que, pese a seguir manteniendo una agenda muy activa ligada al mundo del arte, la baronesa acaba de cumplir 83 años y necesita ahora tomarse las cosas con más calma.