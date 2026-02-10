Cayetano Martínez de Irujo, sobre la muerte del abuelo de Bárbara Mirjan: "Representaba muchísimo para ella"

Desde que celebraron su boda hace unos meses, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han derrochado amor y complicidad allá donde han ido. Los recién casados se han vuelto inseparables, dándose apoyo mutuo en cada evento de su agenda social. No obstante, este lunes 9 de febrero de 2026, el jinete sorprendía al presentarse solo en la gala de la Temporada Taurina de Sevilla 2026.

Preguntado por la prensa, el hijo de la duquesa de Alba explicó que Bárbara no había podido acompañarle en esta ocasión debido al reciente fallecimiento de su abuelo. Tal y como detalló Cayetano, su esposa se ha desplazado a Miranda de Ebro para pasar estos días de duelo arropada por su familia. El aristócrata, que estuvo presente en el entierro, aseguró que Bárbara está "muy triste", ya que su abuelo era una figura que "representaba muchísimo para ella", además de definir al fallecido como un "gran, gran hombre".

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

La familia de Bárbara Mirjan

Aunque Bárbara es una mujer discreta, su unión al aristócrata ha hecho que se sepan algunos detalles sobre su vida personal y profesional. En cuanto a quién es quién en su familia, sabemos que es hija de Javier Mirjan Ajbaa, un empresario de origen libanés, por lo que tiene raíces internacionales (de ahí que hable cinco idiomas: castellano, inglés, francés, italiano y árabe).

Por otro lado, su familia materna tiene origen vasco. Su madre, María Lourdes Aliende España, descrita por su círculo como una mujer culta y refinada, pertenece a una destacada familia alavesa vinculada al éxito empresarial. Los Aliende están detrás del Grupo IMA, compañía líder en la fabricación de tarimas flotantes de madera con sede en Berantevilla. Este negocio, consolidado como referente internacional, fue fundado precisamente por el abuelo de Bárbara, José Luis Aliende Cuesta, y es su tío José Luis quien lleva actualmente las riendas de la empresa.

La solidez de su entorno familiar quedó patente en el enlace de la pareja, donde los padres de la novia se encargaron de todos los detalles de la fiesta posterior a la ceremonia: desde el banquete hasta las actuaciones que amenizaron la velada. Una generosidad que puso de relieve que, a pesar de no contar con los títulos nobiliarios de la familia de Cayetano, los Aliende poseen un patrimonio y una posición social a la altura de las grandes sagas familiares.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo se casan | Gtres

Por último, cabe destacar el vínculo de Bárbara con su abuela materna, Teresa España. Fuentes cercanas a la familia aseguraron a Mujer Hoy que esa conexión ha sido clave en su personalidad: "Desde niña se entendía tan bien o incluso mejor con su abuela que con su madre". De Teresa, Bárbara ha heredado esa persistencia y determinación inquebrantable para perseguir sus convicciones; una fuerza que hoy, en estos momentos difíciles, seguro que les es clave para superar la pérdida.