El susto de Tana Rivera y Tomás Páramo tras vivir en directo la grave cogida de Roca Rey en la Maestranza

Lo que parecía ser una corrida normal en la Maestranza de Sevilla para Tana Rivera, terminó convirtiéndose en un auténtico susto tras el percance sufrido por su pareja, el torero Roca Rey.

La tarde avanzaba con normalidad hasta que una cogida del torero hizo saltar todas las alarmas. Roca Rey fue trasladado de urgencia a la enfermería de la plaza tras sufrir una dura cornada en el muslo en el momento de entrar a matar a su segundo toro, el quinto de la tarde.

Tana Rivera viendo la corrida de toros de Roca Rey | Gtres

La reacción de Tana fue inmediata. En medio de una gran incertidumbre, tanto ella como su padre, Francisco Rivera, se dirigían rápidamente a la enfermería donde conocían el pronóstico de Roca Rey convirtiéndose así en los primeros 'familiares' en saber su estado.

Tras ser intervenido de urgencia por el doctor Octavio Mulet y ya estabilizado, abandonaba el lugar en ambulancia para ser trasladado a un hospital sevillano donde actualmente se encuentra en la UCI continuando su recuperación.

Tana Rivera desde la grada preocupada por Roca Rey | Gtres

A la salida de la plaza de toros, la prensa no dudó en preguntar a Tomás Páramo, que también se encontraba en el lugar del accidente, visiblemente serio, optó por no hacer declaraciones. Con educación, se limitó a responder con un escueto "no, gracias", dejando claro que no era momento para hablar.