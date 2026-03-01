Susan Sarandon, con un original vestido esmoquin de Armani con escote en V en los Premios Goya 2026

Es una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood y este año recibe el Goya Internacional 2026 por su filmografía extraordinaria. Su presencia en la alfombra roja de la gran gala del cine español ha acaparado los objetivos de las cámaras y su estilismo no ha pasado desapercibido... pero sin duda, lo que nos ha terminado de enamorar de Susan Sarandon ha sido su simpatía y amor por España.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España destaca de ella una filmografía "que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo". Durante décadas, Sarandon ha sido "uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado" y hoy, también del cine español.

Susan Sarandon, en los Premios Goya 2026 | Gtres

La actriz tiene a sus espaldas nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar, consiguiéndolo finalmente por Pena de muerte, donde interpreta a una monja que acompaña a un condenado a muerte.

La actriz, defensora de los Derechos Humanos, fue criada en la religión católica, se declara enamorada de España, país que ahora vuelve a visitar para recibir el quinto Goya internacional de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, premio que anteriormente han sido otorgados a Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney y Richard Gere.

Susan Sarandon triunfa con un vestido esmoquin en los Goya 2026

Para esta ocasión, la veterana actriz ha deslumbrado con un vestido tipo esmoquin de Armani, muy elegante y sofisticado, que combina elementos clásicos de la sastrería masculina con un diseño femenino y estilizado.

El diseño presenta un escote en V pronunciado, con solapas en satén azul oscuro, que recuerdan a la chaqueta de este traje tradicional. El corte es largo, de silueta recta y ligeramente entallada que estiliza la figura. En cuanto a la estructura, es cruzada, con botones decorativos en la parte frontal, reforzando la inspiración de chaqueta masculina.