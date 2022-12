Vicky Luengo desmiente que esté enamorada tras los rumores que la relacionaron con Dani Rovira

"Con muchísima gratitud, con muchísima ilusión" e "intentando disfrutarlo", así de feliz se muestra Vicky Luengo con su primera nominación a los Premios Goya por la película 'Suro'. La actriz, que este lunes noche asistía al evento que reunía a todos los aspirantes a llevarse la estatuilla en la 37º edición que tendrá lugar el próximo 11 de febrero, ha asegurado que no sabe aún con que outfit sorprenderá y que tiene que "pensarlo con calma y tranquilamente".

Emocionadísima de poder despedir el año con este importante reconocimiento, la intérprete le ha confesado a Europa Press que de este 2022 no borraría nada "porque las cosas que salen mal también están bien porque te enseñan y, sobre todo, a mí me enseñan a dónde no quiero volver", pidiéndole a un próspero 2023 "salud para mí y para los que quiero", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Vicky Luengo en el evento de los nominados a los Premios Goya | GTRES

Antes de finalizar su entrevista con el citado medio, el reportero ha querido conocer cómo se encuentra su corazón actualmente. Recordemos que hace poco más de un año, los nombres de Vicky Luengo y Dani Rovira estuvieron de lo más vinculados después de que saliera a la luz que la chica con la que el actor disfrutó de una velada en la que compartieron risas y confidencias fue la joven de 32 años.

Desde entonces, y pese a que los dos protagonistas siempre dejaron claro que no harían ninguna declaración respecto al tema, se especuló sobre un incipiente romance entre ambos. Pero lo cierto es que ahora, tras mucho tiempo sin informaciones que apunten a que lo que pudo haber surgido entre ambos continúe a día de hoy, la mallorquina ha zanjado cualquier tipo de duda y ha confesado que "enamorada no" está, desmintiendo así que tenga una relación.