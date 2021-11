La tajante respuesta de Vicky Luengo al ser preguntada por Dani Rovira

Hace unas semanas salían a la luz unas fotografías de Dani Rovira disfrutando de una velada junto a una conocida y exitosa actriz española con la que compartió una noche de risas y confidencias. ¿La afortunada? Vicky Luengo, una joven de 31 años conocida por sus papeles en 'La Pecera de Eva' o 'Antidisturbios'.

Días más tarde de conocerse la noticia del posible romance de los intérpretes, el malagueño era preguntado por sus imágenes junto a Vicky. Sin embargo, dado a la discreción con la que siempre ha tratado de llevar su vida privada, el humorista no quiso hacer ningún tipo de declaración acerca de lo que puede ser una nueva historia de amor.

Esta vez, quien se ha topado con los reporteros de 'Europa Press' ha sido Luengo, quien, en los Premios Forqué, ha querido dedicarle unos minutos a la prensa: poco pero intenso tiempo dado que hasta incluso ha sonado el nombre de Dani Rovira.

Inmersa en sus proyectos profesionales, la de Palma de Mallorca asegura no saber cuál es la clave del éxito tras todos los reconocimientos que está recibiendo: "No lo sé, la verdad es que la palabra de éxito me cuesta tanto definir porque para mí el éxito es dedicarme a lo que quiero y tener gente que amo al lado porque creo que al final es lo que te ayuda a estar bien entonces no sé cuál es el secreto", ha confesado.

En lo relacionado a su vida sentimental, Vicky ha optado por actuar con el mismo 'modus operandi' que su compañero de profesión y al ser preguntada por el cómico ha evitado pronunciarse: ''No voy a contestar a eso'', se ha reiterado hasta en tres ocasiones dejando claro que no piensa hacer declaraciones sobre el tema.

