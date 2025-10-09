Lorena Gómez evita hablar de la nueva faceta de su cuñado, Sergio Ramos, como cantante

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, Lorena Gómez se ha dejado ver este miércoles en el estreno de Wicked El Musical y allí ha hablado sobre su nueva etapa profesional. Sin embargo, de lo que ha evitado pronunciarse era sobre la nueva faceta musical de su cuñado Sergio Ramos.

La artista ha asegurado ante las cámaras estar viviendo "muy buen año" porque "estoy contenta, bien y tranquila, haciendo lo que quiero", que no es otra cosa que un musical en el que desnuda sus sentimientos ante el público.

Exprimiendo al máximo esta nueva etapa en su carrera profesional, encima de los escenarios, pero protagonizando 'Rincones. El amor, ¿merece la pena?', Lorena ha confesado estar "feliz".

Lorena Gómez responde a la prensa | Europa Press

Sin embargo, también ha sido preguntada por su cuñado, Sergio Ramos, quien ha sido criticado duramente a través de las redes sociales en las últimas semanas tras hacer pública su última canción, Cibeles.

A pesar de que el futbolista siempre se ha mantenido unido al mundo de la música, muchos no entienden por qué se ha atrevido de nuevo a probar suerte y, además de tildarle de intruso, han aprovechado para arremeter contra él. Sin embargo, el marido de Pilar Rubio también ha contado con rostros conocidos que han dado la cara por él.

Los micrófonos de Europa Press le ha preguntado a Lorena Gómez por ello y, lejos de dar su opinión, ha preferido guardársela para no seguir alimentando la polémica. "Pues eso lo expliqué todo cuando salí del teatro el otro día a tu compi, o sea... O sea, que si queréis ver archivo, ahí lo veréis", contestaba.