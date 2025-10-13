Carmen Lomana, a favor de las críticas al look de la infanta Sofía: "Iba como una señora de 40 años"

Este 12 de octubre se ha celebrado el Día de la Hispanidad, un día muy especial para la Familia Real. Y es que desde 2020, no veíamos al rey Felipe VI, doña Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, disfrutando juntos, en el palco, del desfile de las Fuerzas Armadas, en Madrid.

La Familia Real, en el Día de la Hispanidad | Gtres

Durante la celebración, y como de costumbre, la reina Letizia, ha acaparado todas las miradas, y es que ya sabemos que el estilo de la Reina siempre se analiza con lupa. Pero una vez más, ha vuelto a acertar demostrando su elegancia apostando por un vestido midi de tweed verde botella y de manga francesa. En cuanto a los complementos que ha lucido, la monarca ha apostado por unos pendientes de esmeralda de Tous y uno de sus bolsos favoritos, el satchel de Carolina Herrera.

La reina Letizia, junto a sus hijas | Gtres

Un estilismo que ha contado con innumerables elogios, sin embargo, parece que su hija pequeña, la infanta Sofía, no ha estado tan acertada y su look ha sido de lo más criticado.

El criticado look de la infanta Sofía | Gtres

Como hacía la pasada semana con el vestido de novia de Bárbara Mirjan, Carmen Lomana, con un gran gusto por la moda y siempre tan sincera con la prensa, no ha dudado en opinar sobre este controvertido estilismo de la Infanta: "No, no me ha gustado tanto. No me parece de una chica joven. Ese traje con esa capa no me ha gustado. Es que iba como una señora de 40 años, no como una niña joven".

Carmen Lomana haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

En cambio, la socialité ha demostrado lo mucho que le ha gustado el look escogido por la Reina: "Iba muy bien, me ha encantado el color del vestido y bien, ella siempre va bien. Estaba muy guapa".