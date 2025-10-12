La infanta Sofía demuestra su madurez discreta en su Día de la Hispanidad más especial con un look sobrio y natural

Este 12 de octubre de 2025 ha sido muy significativo para la familia real por varias razones, pero sobre todo lo ha sido para la infanta Sofía.

Trasdos años de ausencia, la hermana de la princesa Leonor ha vuelto al desfile del Día de la Hispanidad después de haber acabado sus estudios de Bachillerato Internacional en Gales. Ahora, la Infanta ha regresado al palco de autoridades por primera vez como mayor de edad y centrada en su formación universitaria de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa.

La infanta Sofía en el desfile del 12 de octubre | Gtres

Pero no solo por eso ha sido una de las protagonistas en este día de la Fiesta Nacional. La hija pequeña de los Reyes ha debutado en el besamanos posterior en el Palacio Real.

La familia real en el besamanos en el Palacio Real | Gtres

En cuanto a su estilismo, la Infanta ha elegido un look que ha llamado la atención por su sobriedad, aunque lo cierto es que lo ha defendido como nadie: con comodidad y seguridad.

La infanta Sofía en el besamanos en el Palacio Real | Gtres

Doña Sofía hacía su aparición con una impresionante capa negra que dificultaba apreciar su estilismo al completo, pero minutos más tarde ha dejado al descubierto un vestido corto en color negro con lunares.

La infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre | Gtres

En cuanto al calzado, la infanta Sofía ha llevado unas bailarinas destalonadas en color negro. Una opción cómoda a la que suele recurrir con asiduidad, sobre todo en los actos que coincide con su hermana, la princesa Leonor, ya que la diferencia de estatura entre ellas es notable.

La princesa Leonor, con uniforme del Ejército del Aire

Con uniforme de alférez del Ejército del Aire y el Espacio, la princesa de Asturias ha sido la imagen de la Fiesta Nacional este domingo, en el que tras un paréntesis de cuatro años, ha vuelto a coincidir con su hermana, la infanta Sofía.

La princesa de Asturias ha lucido el uniforme de cuarto curso del Ejército del Aire y el Espacio, cuerpo del Ejército donde el pasado septiembre inicio la última etapa de su formación militar en San Javier (Murcia).

La princesa Leonor con uniforme del Ejército del Aire y el Espacio en el 12 de octubre | Gtres

El uniforme está compuesto por guerrera y pantalón en azul aviación, zapatos negros de cordones, guantes blancos y gorra, además de la minitaura del Toisón de Oro.

Leonor ha portado la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, y en su parte izquierda, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.