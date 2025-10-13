SU SEGUNDO HIJO
El mensaje de Tamara Falcó a Isabelle Junot tras anunciar que espera su segundo hijo junto a Álvaro Falcó
Isabelle Junot ha hecho uso de sus redes sociales para anunciar una feliz noticia: espera su segundo hijo junto a su marido, Álvaro Falcó. Un embarazo que ha causado una gran alegría, especialmente en su prima, Tamara Falcó, que así reaccionaba a la noticia.
En medio de la gran expectación que se ha formado entorno a la publicación de las memorias de Isabel Preysler, la familia celebra la llegada de un nuevo miembro. En esta ocasión han sido Álvaro Falcó e Isabelle Junot los que han anunciado a través de sus redes sociales la feliz noticia de que volverán a convertirse en padres.
Tras el nacimiento de Philippa, su primera hija que llegaba a este mundo el 11 de junio de 2023, la actriz e influencer utilizaba su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con todos sus seguidores mediante un carrusel de tres divertidas fotografías en las que se le podía ver ocultando su ya incipiente barriguita con un periódico. "Breaking News?????? coming soon!!!??? Que seraaaaa ¿girl or boy?!", ha escrito Isabelle en la publicación.
Además de primos, la pareja comparte una gran amistad con Tamara Falcó e Íñigo Onieva, por lo que la felicitación de la Marquesa de Griñón en la misma publicación no se hacía esperar. "Bravooooo", escribía junto a dos corazones como muestra de la gran felicidad que le produce la llegada de un nuevo bebé a la familia.
