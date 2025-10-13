Antena 3 Logo Antena 3
CON MUCHA HISTORIA

El bolsillo pequeño de los vaqueros sí que sirve: su curiosa historia y origen

Si alguna vez te has preguntado el por qué de ese diminuto compartimento en el que no caben ni las llaves ni el móvil, aquí te contamos su origen y el uso para el que realmente fue creado.

Bolsillo pequeño vaqueros

Foto: iStock / Vídeo: Hyliacom

Hyliacom|Blanca Hervás
Publicado:

Probablemente te hayas fijado en que este pequeño bolsillo, situado en la parte frontal derecha, dentro del bolsillo principal, está presente en casi todos los jeans que se venden hoy en día. Esto se debe a que los primeros pantalones vaqueros, diseñados por Levi Strauss y Jacob Davis en 1873, estaban hechos para satisfacer las necesidades de los mineros. Estos solían llevar su reloj de bolsillo al trabajo, por lo que necesitaban guardarlo en un lugar seguro que lo cubriera de la suciedad y los golpes.

Pantalones vaqueros
Pantalones vaqueros | iStock

Con el paso del tiempo, los relojes de bolsillo quedaron fuera del uso diario, y fueron reemplazados por los de pulsera, haciendo que este compartimento perdiese su funcionalidad. Sin embargo, a medida que la moda ha ido evolucionando, el pequeño bolsillo que ya es todo un símbolo de la prenda, se ha mantenido. Es así cómo, a lo largo de las décadas, se le han ido descubriendo nuevas utilidades, y entre los años 50 y 60's llegó a servir para guardar los mecheros Zippo.

Imagen de archivo de un mechero
Imagen de archivo de un mechero | Pixabay

Hoy en día, permanece como un detalle característico del diseño de los vaqueros clásicos, aunque a veces seguimos utilizándolo para guardar otro tipo de mecheros, monedas y demás objetos de pequeño tamaño. ¿Conocías este dato?

