Rocío Crusset comparte fotografías inéditas junto a su padre, Carlos Herrera, del día de su boda

Rocío Crusset está a pocos días de celebrar su esperada 'reboda' en Ibiza junto a familiares y amigos, donde ha querido echar la vista atrás y recordar uno de los momentos más emocionantes de su boda con Charlie Schein, celebrado el pasado 30 de mayo en Nueva York.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera ha compartido dos imágenes inéditas de la ceremonia, ambas protagonizadas por su padre, que ejerció de padrino en uno de los días más importantes de su vida.

Carlos Herrera lleva a su hija Rocío Crusset hasta el altar el día de su boda | Instagram

En la primera foto, padre e hija aparecen caminando hacia el altar del brazo, intercambiando una mirada cargada de complicidad y emoción. Rocío, con su espectacular vestido de encaje diseñado por ella misma, no puede evitar sonreír mientras Carlos Herrera la acompaña orgulloso.

La segunda fotografía refleja otro de los instantes más emotivos de la ceremonia. Ya frente al altar, la modelo besa cariñosamente a su padre en la mejilla mientras él sonríe a la cámara. Una imagen que Rocío ha acompañado con un sencillo pero significativo mensaje: "Te quiero, papá", dejando claro el estrecho vínculo que tienen.

Rocío besa en la mejilla a su padre, Carlos Herrera | Instagram

Estas publicaciones llegan pocas semanas después de la íntima boda que la pareja celebró en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Manhattan, rodeados únicamente por sus familiares y amigos más cercanos. Entre los asistentes no faltaron Mariló Montero, Carlos Herrera y el hermano de la novia, Alberto Herrera, que fueron testigos de un enlace tan discreto como emotivo.