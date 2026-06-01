Rocío Crusset se casa con Charlie Schein: su vestido de novia diseñado por ella misma

Rocío Crusset ha dado el "sí, quiero" a Charlie Schein en una ceremonia celebrada en Nueva York que ha destacado por su discreción, elegancia y carácter profundamente personal. Lejos de los grandes focos mediáticos, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero apostó por un enlace íntimo rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos. Una celebración en la que cada detalle reflejó su personalidad y su estrecha relación con el universo de la moda.

El vestido de novia que acaparó todas las miradas

Si hubo un auténtico protagonista durante la jornada, ese fue el vestido de novia. Rocío sorprendió con un diseño de inspiración romántica que ella misma ideó y que fue confeccionado por una amiga modista de su círculo más cercano. El resultado fue una creación única que combinaba tradición y modernidad con una naturalidad impecable.

El vestido destacaba por sus delicados bordados, los detalles de encaje y una espectacular espalda descubierta que aportaba un aire sofisticado y muy femenino. La silueta fluida, los volantes estratégicamente colocados y una elegante cola completaban una propuesta nupcial que se alejaba de las tendencias más recargadas para apostar por una belleza atemporal.

La elección de diseñar su propio vestido no resulta casual. Rocío lleva años desarrollando su carrera dentro de la industria de la moda y ha completado su formación en diseño en Nueva York, ciudad en la que reside desde hace tiempo. Su experiencia profesional se reflejó en cada uno de los detalles del vestido, concebido como una pieza exclusiva capaz de representar su identidad estética.

La modelo apostó por una interpretación contemporánea del vestido de novia clásico, incorporando elementos que conectan con sus raíces españolas y con el estilo sofisticado que ha cultivado durante su trayectoria internacional.

Un look beauty basado en la naturalidad

El estilismo de belleza siguió la misma línea elegante y minimalista del vestido. Rocío eligió un recogido bajo pulido del que nacía el velo nupcial, una de las tendencias más demandadas entre las novias actuales. El maquillaje, muy natural y luminoso, potenciaba sus rasgos sin excesos, mientras que las joyas se limitaron a unos discretos pendientes que aportaban luz al rostro.

La combinación demostró que la sencillez continúa siendo una de las fórmulas más efectivas para conseguir un look nupcial inolvidable.

Rocío Crusset y Charlie Schein en l a Feria de Abril | Gtres

Nueva York como escenario de una nueva etapa

La ciudad de Nueva York, donde la pareja ha construido su vida en común, fue el escenario perfecto para este enlace. La celebración reunió influencias españolas y estadounidenses, reflejando la historia personal de ambos novios. Tras la ceremonia, familiares y amigos disfrutaron de una recepción marcada por la cercanía y por varios guiños a las raíces andaluzas de la novia.

Con este enlace, Rocío Crusset inaugura una nueva etapa vital y consolida también su perfil como referente de estilo. Su vestido ya se ha convertido en una de las grandes inspiraciones para las futuras novias de 2026: una apuesta por la autenticidad, la elegancia y el valor de las creaciones hechas desde el corazón.