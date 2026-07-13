Verde oliva y dorado: Kate Middleton acapara todas las miradas en Wimbledon con uno de sus looks más elegantes

Kate Middleton ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de Wimbledon. Un día después de asistir en solitario a la final femenina, la princesa de Gales ha reaparecido en la final masculina acompañada por el príncipe Guillermo y por sus hijos mayores, los príncipes George y Charlotte.

Como patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Kate no ha querido perderse la cita más importante del campeonato y, una vez más, ha conquistado con su elección de vestuario. La princesa ha apostado por un sofisticado vestido midi en tono verde oliva, con una elegante capa integrada y falda plisada, un diseño de Emilia Wickstead que ha combinado con salones nude, un bolso a juego y discretas joyas, además del tradicional lazo verde y morado que luce como patrona del torneo.

Kate Middleton en la final masculina de Wimbledon | Gtres

Durante el encuentro, los príncipes de Gales y sus hijos se han mostrado muy atentos al desarrollo del partido desde el palco real. El gran ausente ha vuelto a ser el pequeño Louis, que, un año más, no ha acompañado a sus padres y hermanos en esta tradición deportiva.

Tras la victoria del italiano Jannik Sinner frente al alemán Alexander Zverev, Kate Middleton ha cumplido con una de las tradiciones más esperadas del campeonato al entregar el trofeo al vencedor y felicitar también al finalista, cerrando así una nueva edición de Wimbledon en la que ha vuelto a convertirse en uno de los grandes iconos de estilo del torneo.