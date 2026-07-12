El angustioso accidente en moto de Juan Martín y Daniela Meroño en Bali: "Pudo haber sido catastrófico"

Juan Martín, hijo de Lydia Bosch, y Daniela Meroño, hija de Raquel Meroño deberían haber vivido un viaje idílico en Bali, pero la escapada estuvo cerca de convertirse en una pesadilla.

La pareja ha relatado en sus redes sociales el grave susto que vivieron tras sufrir un accidente de moto que les obligó a pasar varias horas ingresados en el hospital.

Según han explicado en la cuenta de TikTok del joven, el accidente se produjo poco después de alquilar una motocicleta, el transporte habitual de la zona. En un momento del trayecto perdieron el control del vehículo y acabaron cayendo a una acequia.

"El accidente fue súper tonto", ha dicho Juan, señalando que "podía haber sido catastrófico" y añadiendo que Daniela se desmayó tres veces.

A pesar del impacto, las lesiones quedaron en un gran susto. Juan necesitó cinco puntos de sutura en una pierna y sufrió diversos golpes, mientras que Daniela recibió tres puntos en una rodilla, además de múltiples contusiones y abrasiones.

Sin embargo, el accidente no fue la única dificultad a la que tuvieron que enfrentarse. En los vídeos compartidos en TikTok, ambos han denunciado la atención sanitaria que recibieron durante su estancia en Bali. Explicaron que, tras comenzar Juan a sufrir mareos, vómitos y sensación de desmayo, acudieron a una clínica donde, según han comentado, les exigieron el pago por adelantado antes de iniciar el tratamiento.

"Solo quieren vuestro dinero", ha asegurado Daniela, denunciando que solo le daban suero y vitaminas. La pareja asegura que desembolsó cerca de 800 euros por una noche de observación y que, posteriormente, en otro hospital, les plantearon un ingreso cuyo coste ascendía a unos 4.000 euros por noche.

Ya de vuelta en España, Juan y Daniela han querido tranquilizar a sus seguidores y reflexionando sobre "lo rápido que puede cambiar todo".