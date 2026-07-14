Victoria de Suecia cumple 49 años: por qué la futura reina es la mejor embajadora de la moda sostenible en Europa

Victoria Ingrid Alice Désirée Bernadotte, más conocida como Victoria de Suecia, cumple hoy 49 años siendo una de las princesas herederas más admiradas de Europa dada su cercanía con el pueblo y su sencillez. Victoria siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar de sus propios problemas, como la anorexia o la dislexia, para así poder ayudar con su testimonio a personas que estén pasando por lo mismo.

Pero la futura reina sueca no solo es icónica por su carácter tan campechano, también por sus elecciones a la hora de vestir. A pesar de ser una princesa, Victoria de Suecia es considerada la gran embajadora de la moda sostenible y consciente dentro de la realeza europea. Sus elecciones de vestuario a menudo han sido un ejemplo de que la moda no debe estar reñida con el futuro del planeta.

Victoria de Suecia | Gtres

Usa vestidos de su madre

Igual que hacemos cualquiera de nosotras, la princesa Victoria de Suecia es fan de adentrarse en el armario de su madre para rescatar antiguas joyas; en su caso, de alta costura. Como el vestido de gala gris perla con detalles en negro, escote asimétrico y falda con volumen que se puso para la ceremonia de los Premios Nobel de 2025.

Victoria de Suecia en la ceremonia de los Premios Nobel de 2025 | Gtres

Se trataba de una pieza de Jacques Zehnder que la reina Silvia de Suecia había estrenado también en los Nobel, pero de 1994.

Silvia de Suecia en los Nobel 1994 | Getty Images

Un gesto que no era la primera vez que se daba. Victoria también echó mano del vestidor de su madre para elegir su look de la entrega de los Premios Nobel 2018. En aquella ocasión, eligió lucir un Nina Ricci tricolor en rosa, dorado y gris, palabra de honor y falda de princesa, que la monarca se puso en la gala de 1995.

Victoria de Suecia en los Premios Nobel 2018 | Getty Images

No hay nada mejor que apostar por la moda circular. Al final, no olvidemos que todas las tendencias vuelven.

Repite look sin remordimientos

En un momento en el que las redes sociales no paran de incitarnos a estrenar look para cada ocasión especial que nos venga, está Victoria de Suecia para recordarnos que para nada es necesario. Ella repite esa ropa que tanto le gusta con la cabeza bien alta.

Por ejemplo, hay un vestido rosa chicle de Roland Mouret que Victoria adora y se lo ha puesto hasta en cuatro ocasiones destacadas. La última, en la ceremonia de entrega del Premio Junior del Agua de Estocolmo.

Victoria de Suecia | Gtres

Otra vez que la hemos visto repetir estilismo fue en su décimo aniversario de casada con Daniel Westling. La heredera recuperó el vestido de Elie Saab que utilizó en su fiesta de preboda para una sesión de fotos muy especial junto a su marido: un diseño rosa empolvado de larga cola con detalles de tul y lentejuelas. Esta no fue la única vez que lo recuperó; también lo lució en una cena organizada por el gobierno sueco.

Victoria de Suecia | Gtres

Apoyo a marcas ecológicas escandinavas

En su día a día, Victoria de Suecia también prioriza la sostenibilidad. Entre sus marcas favoritas hay muchos diseñadores nórdicos enfocados en el ecologismo y la ética textil. Un gran ejemplo son sus aplaudidas elecciones de las colecciones Conscious Exclusive de HyM.

De hecho, en el citado décimo aniversario con Daniel, usó un segundo vestido de esta línea que apuesta por tejidos reciclados. Un diseño de la firma sueca que, por cierto, también le vimos puesto a la reina Letizia durante su visita de Estado a Suecia en 2021.

Otro diseño de la firma low cost que lució Victoria y que causó sensación fue el que llevó en la gala de la revista QX en 2021. Una pieza de tul, de color verde, que le sentaba de maravilla.

Victoria de Suecia | Gtres

Le encanta el estampado de flores

Más allá de la sostenibilidad, Victoria de Suecia también tiene un sello de identidad muy propio a la hora de vestir, siendo el estampado de flores su gran debilidad.

Victoria de Suecia | Gtres

En múltiples ocasiones, tanto en eventos más informales como en noches de gala, la hemos visto lucir vestidos de inspiración floral que reflejan muy bien la naturalidad que lleva por bandera la que algún día reinará en Suecia de la mano de su incondicional Daniel Westling.