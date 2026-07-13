Marta Lozano se compra la casa de sus sueños en Valencia: "Empieza una reforma enorme"

El pasado mes de abril, Marta Lozano y Lorenzo Remohi ampliaban la familia con el nacimiento de su hija Martina. Ahora, convertidos en una familia de cuatro, la pareja ha dado uno de los pasos más importantes de su vida. Se trata de uno de esos "sueños que, de tanto desearlos, llegan a parecer imposibles": se han comprado la casa de sus sueños en Valencia. De la vivienda se conocen muy pocos detalles, excepto que cuenta con unas vistas privilegiadas al mar Mediterráneo.

"Después de muchísimo tiempo, de dudas, de obstáculos, de momentos en los que pensábamos que no iba a salir… por fin tenemos la casa con la que llevábamos tantos años soñando", han explicado en sus redes sociales. El anuncio ha ido acompañado de un carrusel de imágenes y vídeos del matrimonio junto a su hijo mayor, Loren, visitando las instalaciones de su futuro hogar. En las instantáneas compartidas se puede intuir una vivienda de espacios amplios y una espectacular terraza exterior que se convertirá, sin duda, en la joya de la corona de la propiedad.

Una reforma integral por delante

La influencer y el odontólogo tienen todavía mucha faena por delante, ya que van a llevar a cabo una renovación completa del espacio. "Todavía queda un camino muy largo. Ahora empieza una reforma enorme, muchas decisiones, mucho trabajo y mucha paciencia. Pero qué ilusión poder decir que este proyecto ya ha empezado", explican emocionados ante sus cientos de miles de seguidores.

Para este proceso contarán con la ayuda experta del equipo de Destudio, especialistas en arquitectura y diseño de interiores. Su filosofía es "diseñar siempre con un propósito", y Marta y Lorenzo tienen muy claro cuál es el suyo: "Un lugar donde ver crecer a nuestra familia, donde crear recuerdos y vivir todas esas pequeñas cosas que al final son las más importantes". Este gran paso llega en un momento inmejorable para la valenciana, que compagina su faceta como creadora de contenido con la maternidad.

Su historia de amor

La pareja se conoció en Jávea, la localidad alicantina donde ambos veraneaban desde pequeños. Aunque no compartían grupo de amigos porque él es cinco años mayor que ella, la chispa terminó surgiendo. En 2017 comenzaron su relación sentimental y en 2022 la sellaron con una romántica boda en el mismo escenario costero donde se conocieron.

Poco después emprendieron la aventura de la paternidad. Su primer hijo, Loren, nació el 16 de abril de 2024, y su segunda hija, Martina, llegó al mundo justo dos años y un día después, el 17 de abril de 2026. Ahora comienza para ellos una de las etapas más bonitas de su vida: construir desde cero el hogar donde ver crecer a sus pequeños.