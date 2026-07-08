"El pequeño paraíso de Aria": así es la habitación de la hija de Dulceida y Alba Paul en su nueva casa

Aprovechando la luz de estos meses de verano, Dulceida ha querido compartir con sus millones de seguidores uno de los secretos mejor guardados de su nueva casa: la habitación de su hija Aria. Bajo el título de "el pequeño paraíso de Aria", la creadora de contenido ha publicado un detallado vídeo en Instagram mostrando el resultado de un cuarto diseñado al milímetro, donde la luz, los toques de color y los detalles con personalidad propia son los absolutos protagonistas. Una estancia digna de una miniinfluencer.

Papel pintado y sus jirafas

Nada más cruzar la puerta, la mirada se dirige de forma inevitable hacia la izquierda, donde se encuentra la pared principal del cuarto. Para romper con la monotonía, la pareja ha optado por un colorido papel pintado de fondo blanco decorado con una cenefa vertical de cruces en tonos alegres. Sobre esta superficie descansan dos pequeños estantes con láminas enmarcadas, un tierno peluche y una guirnalda de pompones que aporta textura al espacio.

En este mismo lateral se ubica la cuna de madera de la pequeña y uno de los elementos más monos de la estancia: un sillón infantil con forma de oso en color blanco. Justo al lado, custodian el espacio dos jirafas de peluche -una de ellas en tamaño XXL- a las que la familia ha bautizado cariñosamente como Gladis y mini Gladis.

El rincón favorito de Dulceida

Si hay un espacio con magia en esta habitación, es la esquina que se ha convertido en el refugio nocturno de la familia. Presidido por un puf en color piedra, cuenta con un delicado dosel con diseño en punta que cae desde el techo, varios cojines mullidos y una luz cálida.

Tal y como ha explicado la propia Dulceida, este es su spot favorito de toda la estancia, ya que es el lugar exacto donde llevan a cabo su "rutina de noche", sentándose juntas a leer un cuento antes de que Aria se vaya a dormir. Para fomentar este hábito, justo bajo la ventana del cuarto han colocado una pequeña estantería a la altura de la niña donde guardan sus libros favoritos del momento.

Organización y un regalo muy especial

En la pared contraria al papel pintado predomina la funcionalidad. Una cómoda blanca sirve como zona de organización para pañales, toallitas y productos de cuidado diario, coronada por más estanterías flotantes a conjunto con motivos decorativos. Al lado, unos cajones lacados en blanco almacenan los juguetes del día a día, aunque la gran mayoría de ellos se encuentran en una zona de juegos independiente en otra habitación de la casa.

Casi tocando la puerta, destaca un detalle muy especial con sello de otra conocida influencer: una lámina magnética de color rosa. Se trata de un regalo que le hizo Marta Riumbau (cuya hija Julieta tiene exactamente la misma), pensada para que Aria pueda divertirse interactuando con imanes a medida que crezca.

El broche de oro a este paraíso infantil lo ponen dos piezas de iluminación y textil que elevan por completo el diseño de interiores: una original lámpara de techo que simula una gran flor abierta y una alfombra ovalada irregular que aporta calidez a las pisadas.