Lamine Yamal celebra su 19 cumpleaños: de su amor con Inés García a su sueño de lograr su primer Mundial

Día marcado en rojo para Lamine Yamal. Y no solo porque en apenas 24 horas la Selección Española se jugará el pase a la final del Mundial contra Francia y el jugador del Barça sueña con dar lo mejor de sí mismo -algo que por el momento no ha pasado en el campeonato- y ser decisivo en el juego de 'La Roja', sino porque además este lunes 13 de junio cumple 19 años.

Lejos de la polémica que rodeó a la multitudinaria fiesta con más de 200 invitados con la que celebró hace justo un año su mayoría de edad en una finca a las afueras de Barcelona a la que asistieron entre otros Quevedo, Bad Gyal, o la cantante argentina Nicki Nicole, con la que comenzaba un mediático romance de verano que llegaba a su fin tres meses después, en esta ocasión el futbolista soplará las velas en la más estricta intimidad y acompañado por sus compañeros de la Selección, su madre Sheila Ebana, y su hermanito pequeño Keyne, una de las sensaciones del torneo por la euforia con la que celebra desde la grada cada victoria del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Inés García junto a Lamine Yamal | Getty Images

También por su novia la influencer Inés García, que confirmando que su relación está totalmente consolidada a pesar de su juventud y de que no fue hasta finales de abril cuando surgieron los primeros rumores de idilio, ha aparcado todos sus compromisos profesionales para estar al lado de su chico en el Mundial y no se ha perdido ni un solo encuentro, convirtiéndose así en uno de los talismanes de 'La Roja'.

En uno de los momentos más dulces de su vida y a solo dos partidos -y dos grandes rivales, Francia en las semifinales; y Argentina o Inglaterra en la gran final- de alcanzar la gloria y convertirse en ganador de la Copa del Mundo 16 años de la hazaña lograda por la generación de Iker Casillas, Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso, o Gerard Piqué en Sudáfrica en 2010, Yamal tiene claro cuál es el deseo que pedirá hoy al soplar las velas rodeado de sus grandes pilares, y a solo un día de jugar uno de los encuentros más decisivos de su vida.