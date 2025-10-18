Boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres: del vestido de novia a la emoción de Mariló Montero

La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda ha reunido este sábado 18 de octubre de 2025 a decenas de invitados con motivo de la boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y de Mariló Montero, y su ya esposa, Blanca Llandres.

El enlace ha congregado a familiares, amigos y rostros conocidos del panorama mediático en una ceremonia cargada de emoción y elegancia.

Hacia el mediodía comenzaron a llegar los invitados al templo gaditano con la emoción sobrevolando en el ambiente. Carlos Herrera, muy orgulloso, fue uno de los primeros acompañado por su mujer, Pepa Gea, y en atender a la prensa.

"He hablado con él, no lo he notado muy nervioso", ha dicho el comunicador sobre su hijo, comentando que no le importa que no se haya celebrado la boda en Sevilla. "Blanca es una maravillosa persona. Se han juntado dos buenas personas, que es lo importante", se deshizo en elogios hacia su neura.

"Es la ceremonia más hermosa que he visto en mi vida. Ha sido conmovedor. Nos han brindado una hora y media inolvidable", ha comentado.

Por su parte, Mariló Montero fue la madrina del novio y posó radiante y emocionada antes de oficiarse la boda. La periodista ha elegido un vestido largo en tonos azul y verde agua con falda recta, una capa ligera y un escote en V.

Entre los invitados, se pudo ver a Rocío Crusset, hermana del Alberto, junto a su pareja.

Otros rostros conocidos que asistieron a la boda fueron José Manuel Soto, Jaime Soto, Goyo González, Lourdes Montes, prima de la novia, que ha acudido junto a Fran Rivera, o Sibi Montes, que ha declarado que todo ha ido "fenomenal" y que han "llorado mucho".

Tras el enlace, los invitados se han trasladado a la Finca Marbella, también en Sanlúcar, donde se celebra el banquete.

El Sí, quiero llega en uno de los momentos más dulces para los recién casados, ya que Blanca Llandres espera su primer hijo, noticia que ambos han vivido con ilusión y discreción.

El vestido de la novia con participación de Rocío Crusset

Uno de los momentos más esperados del día fue, sin duda, la llegada de la novia. Blanca Llandres apareció radiante con un diseño exclusivo del sevillano Nicolás Montenegro, confeccionado con la colaboración de su cuñada, Rocío Crusset.

Para este día tan importante, la novia ha confiado en un vestido fluido acorde al lugar donde se ha celebrado la boda y el resultado ha sido impecable: un look de influencia romana confeccionada en tejido sedoso.

De corte imperio, el vestido presenta un escote cuadrado, mangas adherentes y falda con vuelo, siendo la parte más especial la del torso, ya que ha sido realizado siguiendo la técnica artesanal del microdrapeado.

Como toque original, la novia ha lucido un velo confeccionado en una ligera organza de seda natural, haciendo de este accesorio algo único que completa el aire bucólico del diseño.