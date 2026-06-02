Mariló Montero, muy emocionada tras la íntima boda de su hija Rocío Crusset con Charlie Schein en Nueva York

Mariló Montero no ha podido ocultar la felicidad que siente tras la boda de su hija, Rocío Crusset, con Charlie Schein en Nueva York. De vuelta en España, la periodista ha recordado algunos de los momentos más emotivos de la boda y ha confesado lo orgullosa que está de la nueva etapa que acaba de comenzar la pareja.

A su regreso a Madrid, Mariló Montero ha hablado con los medios y no ha podido evitar recordar con una sonrisa todo lo vivido durante la boda: "Una boda muy bonita, con mucho amor y una iglesia preciosa. El cura hizo también un sermón muy bonito y los protagonistas, que son los novios, estaban muy emocionados los dos".

Mariló Montero haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Especialmente orgullosa se ha mostrado al hablar de su hija, que además ha participado en el diseño de su vestido de novia: "Estaba espectacular con ese vestido, que yo creo que supera todos los vestidos de novia que he visto hasta el momento, porque es una preciosidad, es una joya".

Mariló también ha reconocido que las lágrimas han estado muy presentes durante toda la celebración. Sin embargo, también ha revelado que se ha emocionado incluso más durante el ensayo celebrado el día anterior que durante la propia ceremonia: "Muy bonito emocionarse y dejar que corran las lágrimas".

Pero si ha habido una imagen que la ha marcado especialmente, esa ha sido la de Carlos Herrera acompañando a Rocío hasta el altar. Mariló ha confesado que entiende perfectamente lo que pudo sentir el periodista en ese momento tan especial y ha recordado que ella vivió una experiencia similar con su hijo Alberto Herrera: "Carlos ha llevado al altar a su hija y para él imagino que será el colofón de su vida".

La periodista también ha tenido unas palabras muy cariñosas para Charlie Schein, quien ahora comparte su vida con Rocío: "Lo que quieres para tus hijos es que estén enamorados, y están los dos locamente enamorados y muy felices, haciendo un proyecto de vida nuevo".

Rocío Crusset y Charlie Schein | Gtres

Otro de los aspectos que más ha agradecido ha sido la tranquilidad con la que se ha desarrollado toda la ceremonia. Según ha contado, la discreción de los fotógrafos ha permitido que los novios vivieran cada instante tal y como habían imaginado: "Ha salido perfecto", ha asegurado bastante contenta.