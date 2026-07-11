¿Cómo se llaman realmente Alejandro Sanz, Chenoa o Bruno Mars? Estos son los verdaderos nombres de los famosos

Hay famosos cuyos nombres llevan décadas formando parte de la cultura popular, pero lo cierto es que muchos de ellos no se llaman realmente como todo el mundo cree. El creador de contenido Javi Ribas (@jabirrias) ha revolucionado TikTok e Instagram con un vídeo en clave de humor en el que repasa algunos de los casos más sorprendentes de celebridades que cambiaron su nombre o apellido para sonar más comerciales, internacionales o simplemente más memorables.

Desde cantantes españoles hasta estrellas internacionales, la lista incluye identidades que han dejado descolocados muchos usuarios en redes sociales. Y sí, algunos casos son mucho más inesperados de lo que parecen.

Alejandro Sanz no se apellida Sanz

Uno de los nombres que más ha sorprendido en redes ha sido el de Alejandro Sanz. El artista madrileño, uno de los cantantes españoles más conocidos internacionalmente, en realidad se apellida Sánchez. Su nombre completo es Alejandro Sánchez Pizarro.

El creador del vídeo bromea precisamente con la elección artística del cantante y cuestiona entre risas si Sanz era realmente un apellido mucho más llamativo que Sánchez. Aun así, lo cierto es que el nombre artístico ha terminado convirtiéndose en una marca reconocible en todo el mundo.

Alejandro Sanz | Gtres

Antonio Banderas añadió una "s" para sonar mejor

Otro de los casos más comentados es el de Antonio Banderas. Aunque todo el mundo lo conoce por ese apellido, el actor malagueño nació como José Antonio Domínguez Bandera.

Con el tiempo, decidió adaptar su apellido artístico y añadir una "s" final, dando lugar al nombre con el que acabaría triunfando en Hollywood.

Chenoa y Sergio Dalma también cambiaron de nombre

En el mundo de la música los nombres artísticos son especialmente frecuentes. Sergio Dalma, por ejemplo, se llama realmente Josep Sergi Capdevila Querol.

El caso de Chenoa también ha generado siempre muchas reacciones, aunque quizá era uno de los más intuibles. La artista nacida en Argentina se llama en realidad Laura Corradini Falomir. El origen exacto del nombre Chenoa nunca ha estado del todo claro, aunque la cantante explicó en varias ocasiones que lo eligió antes de entrar en Operación Triunfo.

Paco Rabanne y el deseo de sonar internacional

El vídeo también recuerda el caso de Paco Rabanne, fundador de la famosa firma de perfumes y moda. Aunque el mundo entero lo conoció como Paco Rabanne, su verdadero nombre era Francisco Rabaneda Cuervo.

El diseñador utilizó una versión más corta y francesa de su apellido, algo habitual entre figuras que buscaban una proyección internacional en la industria de la moda.

Paco Rabanne | Gtres

El rey Felipe VI tampoco se llama exactamente así

La lista incluso alcanza a la realeza. Felipe VI recibe oficialmente el nombre de Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia.

En este caso no se trata de un nombre artístico, sino de la nomenclatura tradicional que utilizan los monarcas. El "VI" hace referencia a que es el sexto rey de España que ha llevado el nombre de Felipe, siguiendo una costumbre histórica habitual en las casas reales europeas. Por eso, aunque popularmente se le conozca como Felipe VI, ese no es realmente su nombre completo.

La tradición de numerar a los reyes sirve para distinguir a los distintos monarcas que han compartido nombre a lo largo de la historia.

De Bruno Mars a Maluma: los nombres reales más desconocidos

Fuera de España también existen ejemplos muy llamativos. Bruno Mars se llama realmente Peter Gene Hernández, mientras que Maluma responde al nombre de Juan Luis Londoño Arias.

En el caso de C. Tangana, su verdadero nombre es Antón Álvarez Alfaro. El artista madrileño nunca ha ocultado su identidad, aunque muchos usuarios siguen descubriendo ahora que C. Tangana no era precisamente un nombre real.

Lo cierto es que los nombres artísticos llevan décadas formando parte de la industria musical y cinematográfica. Algunos artistas los eligen para diferenciarse, otros para facilitar la pronunciación internacional y muchos simplemente porque funcionan mejor comercialmente. Y viendo la sorpresa que siguen generando en redes sociales, parece que todavía quedan muchos secretos por descubrir detrás de algunos nombres famosos.