Andrea Molina reaparece junto a su madre, Lydia Bosch, tras anunciar su embarazo y revela cómo se encuentra

Andrea Molina atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Después de conocerse que espera su primer hijo, la hija de Lydia Bosch ha reaparecido públicamente en la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, donde ha presumido por primera vez de su incipiente barriguita premamá y ha compartido cómo está viviendo el embarazo.

La actriz acudió al enlace celebrado en la finca La Gaviota, en Aravaca (Madrid), junto a su madre y su hermana, Ana Martín. Para la ocasión, Andrea eligió un elegante vestido lencero en tono buganvilla que dejaba entrever sus primeras curvas de embarazada. Muy sonriente y visiblemente ilusionada, confesó que está disfrutando plenamente de esta nueva etapa. "Muy contenta", respondió cuando le preguntaron cómo se encuentra tras conocerse la feliz noticia.

Andrea Molina, Lydia Bosch y Ana Martín en la boda de Patricia Cerezo | Gtres

Además, desveló que el embarazo está transcurriendo con total normalidad y sin las molestias habituales de muchas futuras madres. "No. La verdad es que llevo el segundo trimestre y todo está yendo muy bien, gracias a Dios", explicó al ser preguntada por los temidos antojos. En cuanto al sexo del bebé, la actriz dejó claro que es lo de menos para ella y su pareja. "Lo que venga, pero que venga bien", aseguró con una sonrisa, demostrando que su única preocupación es que todo siga evolucionando favorablemente.

Andrea Molina en la boda de Patricia Cerezo | Gtres

Quien tampoco ocultó su felicidad fue Lydia Bosch. La actriz, que acompañó a sus hijos a la boda, reconoció que toda la familia está viviendo este momento con enorme ilusión. "Estamos encantados", confesó sobre el embarazo de Andrea. Ya centrada en el enlace de su amiga, también dedicó unas cariñosas palabras a los novios. "Feliz no, o sea, no hay adjetivo que pueda nombrar lo que siento ahora. Patricia es una mujer maravillosa, que se merece lo mejor, y Kiko es lo mejor, así que felices todos. Estamos encantados de pasar este momento con ellos y expectantes porque pasarán cosas preciosas", expresó antes de entrar en la celebración.

Mientras disfruta de esta nueva etapa personal, Andrea Molina afronta con ilusión la cuenta atrás para convertirse en madre por primera vez, una noticia que ha llenado de felicidad a toda su familia.