Sibi Montes, la hermana de Lourdes Montes, anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Sibi Montes vuelve a estar de enhorabuena. La hermana de Lourdes Montes ha anunciado a través de sus redes sociales que está esperando su segundo hijo junto a su marido, Mateo Ibáñez Pacheco. Con una tierna imagen familiar en la que aparecen ambos posando junto a su primer hijo, la psicóloga ha compartido la feliz noticia con un sencillo, pero significativo mensaje: "Pronto seremos 4...", acompañado de varios emoticonos de una familia.

La noticia llega apenas unos meses después del nacimiento de su primer hijo, consolidando así el gran momento personal que atraviesa el matrimonio, que siempre han mantenido su relación alejada del foco mediático.

La hermana de Lourdes Montes, muy discreta con su vida privada, contrajo matrimonio con el abogado y exfutbolista en junio de 2024 en una emotiva ceremonia celebrada en El Puerto de Santa María. Desde entonces, ambos han formado una sólida familia, compartiendo únicamente algunos de los momentos más especiales de su día a día a través de las redes sociales.

Este nuevo embarazo supone una nueva alegría para la familia Montes. Muy unida a su hermana, Sibi ha compartido con ella algunos de los momentos más importantes de los últimos años, reforzando un vínculo que siempre ha quedado patente en sus apariciones públicas y en las publicaciones que ambas comparten en sus perfiles sociales. Ahora, con la llegada de un nuevo bebé, la familia vuelve a celebrar una noticia llena de ilusión.