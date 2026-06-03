Quién es Charlie Schein, el marido de Rocío Crusset: neoyorquino, con aires de surfero y ligado a las finanzas

Rocío Crusset ya es oficialmente una mujer casada. El pasado fin de semana, concretamente el sábado 30 de mayo, la modelo celebró su boda con el financiero Charlie Schein en Nueva York. Una celebración que, en palabras de su propio padre, Carlos Herrera, para Vanitatis, fue "deliciosa", íntima y bilingüe, pero a la que no le faltó un marcado acento andaluz en plena Gran Manzana.

La pareja, que siempre ha hecho gala de una estricta discreción, blindó al máximo su enlace. Sin embargo, poco a poco se van desvelando los detalles de una romántica jornada que comenzó con la parte religiosa y terminó en un exclusivo restaurante de Park Avenue. Todo ello aderezado con un carrusel de instantáneas donde la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera luce espectacular con un vestido de encaje diseñado por ella misma, mientras él posa pletórico con su característica melena rubia. Pero, ¿qué más sabemos del hombre que le ha robado el corazón a la modelo sevillana?

Un hermético financiero con alma de artista

De Charlie Schein se conocen muy pocos datos, ya que mantiene un perfil público muy reservado. No fue hasta principios de este año cuando la pareja empezó a ser fotografiada paseando por las calles de Madrid, y su presentación oficial en la sociedad española no llegó hasta la pasada Feria de Abril de Sevilla, donde se les vio disfrutar felices y cómplices.

Rocío Crusset y Charlie Schein en la Feria de Abril de Sevilla | Gtres

Nacido en Nueva York, de madre católica y padre de raíces judías -lo que aportó bonitos matices culturales a la ceremonia religiosa-, Schein ha desarrollado su carrera profesional dentro del sector financiero en Wall Street. Sin embargo, tal y como avanzó Vanitatis, su mente no solo se mueve entre números: el neoyorquino posee una gran sensibilidad hacia el ámbito artístico, la fotografía y el entretenimiento, unas pasiones que le conectan directamente con el universo creativo de su ya esposa.

Su imagen, de un marcado estilo surfero y urbano a la vez, se aleja del clásico estereotipo de tiburón de los negocios adicto al trabajo (workaholic) propio de Manhattan. Charlie luce un rollo mucho más relajado y bohemio, codeándose en círculos culturales neoyorquinos con perfiles como el galerista de arte y también surfero Tripoli Patterson, o la actriz Elizabeth Gilpin. Una personalidad magnética que, sin duda, encajó a la perfección con la simpatía de la diseñadora sevillana.

Charlie Schein y Elizabeth Gilpin | Gtres

Su vida en la Gran Manzana

Aunque Rocío Crusset lleva instalada en Nueva York desde los 17 años por su carrera internacional como modelo, su historia de amor con Charlie comenzó en las calles de la Gran Manzana, tras su ruptura con el empresario italiano Maggio Cipriani.

Actualmente, la pareja comparte su día a día en Tribeca, uno de los vecindarios más cotizados y exclusivos de Manhattan, donde tienen propiedades de lujo otras celebridades de la talla de Taylor Swift o Leonardo DiCaprio.

Charlie Schein y Rocío Crusset en Madrid | Gtres

¡Que vivan los novios!