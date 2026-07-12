Cómo evitar los mareos y desmayos durante una analítica: tres trucos que sí funcionan

Los mareos al hacerse una analítica son mucho más frecuentes de lo que parece. Hay personas que empiezan a sudar, notan visión borrosa o incluso terminan desmayándose justo antes o después de una extracción de sangre. Detrás de este fenómeno está el llamado síncope vasovagal, una reacción del organismo que provoca una bajada brusca de la tensión arterial y hace que llegue menos sangre al cerebro. Aunque suele durar pocos segundos y no acostumbra a ser grave, puede resultar muy desagradable.

El médico y divulgador científico David Callejo ha compartido en su Instagram (@davidcallejo10) tres sencillos trucos que ayudan a prevenir estos episodios y que pueden marcar la diferencia en la próxima visita al centro de salud.

¿Por qué algunas personas se marean durante una analítica?

El síncope vasovagal es una respuesta automática del cuerpo ante determinados estímulos, como el miedo, el dolor, la ansiedad o incluso ver sangre. Cuando esto ocurre, el nervio vago se activa y provoca una disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca.

Como consecuencia, el cerebro recibe menos flujo sanguíneo y aparecen síntomas como sudor frío, palidez, náuseas, sensación de calor, zumbidos en los oídos o visión borrosa. En algunos casos, la persona puede llegar a perder el conocimiento durante unos segundos.

Aunque impresiona, los especialistas recuerdan que suele tratarse de un episodio benigno y muy habitual en consultas médicas.

Beber agua antes de la extracción puede ayudarte

Según David, uno de los consejos más útiles para evitar el mareo es acudir bien hidratado. Se recomienda beber aproximadamente medio litro de agua antes de la analítica, incluso cuando la prueba requiere ayuno, ya que normalmente sí está permitido tomar agua.

Mantener una buena hidratación favorece una presión arterial más estable y también puede facilitar la extracción de sangre. Además, el cuerpo tolera mejor el procedimiento cuando no existe un déficit de líquidos.

Hacerse la analítica tumbado reduce el riesgo

Las personas que ya saben que tienen tendencia a marearse pueden pedir que la extracción se realice de manera tumbada. Este segundo truco facilita que la sangre llegue al cerebro y disminuye las posibilidades de sufrir un desmayo.

En muchos centros sanitarios es una práctica habitual adoptar esta posición cuando el paciente ha tenido episodios previos o reconoce sentir ansiedad ante las agujas.

Paciente en una analítica de sangre | Pexels

El truco de los músculos para evitar el desmayo

Otro de los métodos más eficaces consiste en activar los músculos antes y durante el pinchazo. Cruzar las piernas y contraer los muslos y los glúteos durante unos 15 segundos ayuda a empujar la sangre hacia el corazón y aumenta temporalmente la presión arterial.

Después se pueden alternar otros 15 segundos de relajación y repetir el ciclo varias veces. Durante la extracción también se puede apretar el abdomen o cerrar el puño del brazo contrario al pinchazo.

Estos pequeños movimientos ayudan al organismo a mantener mejor el flujo sanguíneo y pueden reducir considerablemente la sensación de mareo.

Cuándo conviene avisar al personal sanitario

Si una persona se ha desmayado anteriormente durante una analítica o empieza a notar síntomas como sudor frío, debilidad o visión borrosa, lo más recomendable es avisar inmediatamente al personal sanitario.

Los profesionales pueden adaptar el procedimiento, colocar al paciente en una posición más segura y actuar rápidamente para evitar una caída o un desmayo completo.

Con medidas tan sencillas como hidratarse bien, tumbarse y activar la musculatura, muchas personas pueden afrontar una extracción de sangre con mucha más tranquilidad.