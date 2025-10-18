UN ABUELO ORGULLOSO
Las emotivas palabras de Carlos Herrera sobre su futuro nieto en la boda de su hijo Alberto
Carlos Herrera ha asistido muy feliz a la boda de su hijo Alberto con Blanca Llandres. A la salida del enlace, el comunicador ha hablado sobre su nieto y se ha deshecho en elogios hacia la mujer de su hijo.
Publicidad
Un emocionado Carlos Herrera llegaba a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, donde su hijo Alberto se ha dado el Sí, quiero con Blanca Llandres tras más de dos años de relación.
Sin embargo, no ha sido hasta después de la ceremonia religiosa cuando ha hablado orgulloso de este acontecimiento en su familia.
"Hombre, todos nos emocionados siempre cuando ves a un ser querido", ha comentado a la salida de la basílica, aunque ha desvelado que "el que más se ha emocionado es el novio", al que se le ha visto derrochar lágrimas cuando ha visto a su prometida llegar al altar.
Sin querer alardear de la boda de su hijo, el periodista ha confesado ante los medios de comunicación que "es la ceremonia más hermosa que he ido en mi vida" y ha dejado claro que "no es pasión de padre de contrayente".
Allí también ha hablado del futuro nacimiento de su primer nieto, asegurando que "llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser abuelo porque con la edad que tengo ya me toca" y que fue "una agradable sorpresa cuando me lo hicieron saber. Estamos todos esperando el momento cuando toque y nos llenará a todos de alegría, como llena siempre la llegada de un niño al mundo".
Más Celebrities
- Boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres: del vestido de novia a la emoción de Mariló Montero
- Nuria Roca revela la emotiva llamada con sus hijos tras la victoria de Juan del Val en el Premio Planeta
- Lidia Torrent, sobre cómo ha superado su crisis de pareja con Jaime Astrain "desde la calma y la escucha"
El periodista ha acudido a la ceremonia junto a su mujer, Pepa Gea, y ha comentado que Blanca Llandres "es una maravillosa persona", al igual que su hijo, al que ha definido como "una bellísima persona".
Publicidad