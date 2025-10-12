DESFILE MILITAR DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, juntos en el 12 de octubre 5 años después
La familia real se ha vuelto a reunir al completo por primera vez desde 2020 en el desfile del 12 de octubre. En las ediciones anteriores, los estudios de la princesa Leonor y de la infanta Sofía imposibilitaron el esperado posado familiar.
Publicidad
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han llegado para presidir el desfile del Día de la Fiesta Nacional.
Esta edición es una de las más especiales de los últimos, pues, tras un paréntesis de cinco años, don Felipe y doña Letizia han vuelto a coincidir con sus hijas en desfile del 12 de octubre. En 2021 y 2022, la princesa de Asturias se convertía en la gran ausente al encontrarse en Gales estudiando su Bachillerato Internacional, mismo motivo por el que la infanta Sofía se ausentó en 2023 y 2024.
Este 2025, por fin ambas hermanas han reaparecido juntas y lo han hecho entre vítores y aplausos de los miles de ciudadanos que han llenado el paseo del Prado.
Se trata del décimo desfile para la princesa Leonor desde que hiciera su debut en 2014 con 8 años. A la heredera al trono, inmersa en su formación, se la ha visto compartiendo susurros y risas con su padre.
Por su parte, la infanta Sofía ha regresado al desfile tras dos años de ausencia y lo hace estrenando la mayoría de edad que tiene desde el pasado abril. De esta forma, participará en su primera recepción oficial en el Palacio Real, junto a sus padres y su hermana.
Más Celebrities
- La infanta Sofía demuestra su madurez discreta en su Día de la Hispanidad más especial con un look sobrio y natural
- La reina Letizia recupera su lado más clásico en el Día de la Hispanidad: su look más sofisticado del año
- Parejas de famosos que llevan toda la vida juntos: de Javier Bardem y Penélope Cruz a Raphael y Natalia Figueroa
Su presencia no habría podido efectuarse de haber elegido estudiar más lejos de España, pero gracias a que cursa su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, la Infanta ha podido estar junto a su familia desde la tribuna.
Publicidad