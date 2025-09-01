La princesa Leonor, emocionada en su primer día en el Ejército del Aire y vestida ya con su mono de piloto

La princesa Leonor ha ingresado este lunes 1 de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, para recibir su instrucción como piloto y completar así su formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas. Será su tercer y último curso tras su paso por la Academia General de Zaragoza, y la Escuela Naval de Marín, marcada por su travesía de seis meses a bordo del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano.

La princesa Leonor en Gran Canaria a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano | Gtres

A su llegada, en torno a las 12.00 horas, la heredera al trono se ha mostrado radiante y de lo más sonriente, sin duda emocionada por esta nueva etapa en la que se formará como piloto de aviación, luciendo por primera vez el uniforme del Ejército del Aire para actos de especial relevancia, compuesto por guerrera, pantalones y gorra de plato de aviación en color azul, que ha completado con todas sus condecoraciones en la solapa; la Orden de Carlos III, la insignia al Mérito Militar, al Mérito Naval, y la orden de Cristo, que recibió de manos del presidente de la República de Portugal en su primer viaje oficial al extranjero.

La princesa Leonor, por primera vez con el uniforme del Ejército del Aire | Gtres

La princesa Leonor, que ha hecho su ingreso rodeada de una gran expectación, ha sido recibida a su llegada a la Academia del Aire de San Javier por el director de misma, el coronel Luis Felipe González Asenjo, así como otros altos cargos, y algunos de los que serán sus profesores durante los próximos meses en los que aprenderá a pilotar el nuevo avión de entrenamiento Pilatus P-31.

La princesa Leonor ingresa en el Ejército del Aire | Gtres

Como ya ocurriera el año pasado, cuando ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín, la Princesa ha llegado en solitario. No ocurrió lo mismo cuando entró en la Academia General del Aire de Zaragoza en 2023 para iniciar su formación militar. Entonces, como suele ser habitual con los alumnos de primer curso, Leonor estuvo acompañada por sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y por su hermana la infanta Sofía.

La princesa Leonor, con el mono de piloto | Gtres

Tras firmar en el libro de honor de la AGA, Doña Leonor, que forma parte de la LXXVIII Promoción de la Academia General del Aire y del Espacio, según el Real Decreto publicado en el BOE del pasado 23 de julio, ascendiendo a guardiamarina de segundo curso, equivalente a alférez de cuarto curso, se ha trasladado al Escuadrón de alumnos junto a sus nuevos compañeros, 75, de los cuales 15 son mujeres, para recibir el vestuario que necesitará durante el próximo año, como su uniforme de trabajo y su mono de vuelo.