TRAS SU RUPTURA CON MANUEL VEGA
Tana Rivera, en el bautizo de su hermano Nicolás, evita confirmar si es cierto que está de nuevo enamorada
Tras su reciente ruptura de Manuel Vega tras tres años de relación, Tana Rivera ha sido relacionada con un joven ejecutivo madrileño llamado Álvaro. Un romance que la hija de Eugenia Martínez de Irujo no ha confirmado a la entrada de la iglesia donde se ha celebrado el bautizo de su hermano Nicolás.
Días después de confirmar su ruptura con Manuel Vega, con el que llevaba saliendo desde hace tres años, Tana Rivera era fotografiada en exclusiva por la revista Semana con el que aseguraban que podría ser su nuevo novio, un joven llamado Álvaro, ejecutivo de una conocida empresa española, madrileño, amante del golf y del mundo taurino.
Una relación que, de momento, no ha sido confirmada por la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, que este viernes aparecía llegando sin compañía al bautizo de su hermano Nicolás, el hijo de siete meses de su padre y Lourdes Montes, que ya tienen otros dos en común.
Siempre educada con la prensa, la hija del extorero se ha mostrado simpática con los reporteros para los que ha posado con traje granate y naranja, con una original chaqueta, a la entrada de la iglesia pero ha evitado pronunciarse sobre cualquier información relacionada con los nuevos rumores que apuntan a que podría estar otra vez enamorada.
