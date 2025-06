Raquel Perera, sobre cómo vio a Alejandro Sanz en la comunión de sus hijos tras la polémica con Ivet Playà

El pasado fin de semana, Alejandro Sanz y Raquel Perera disfrutaron de la comunión de sus hijos, Dylan y Alma, celebrada en una finca en Cáceres. Una celebración que llegaba tras las polémicasdeclaraciones de una exfan del artista, Ivet Playà, que publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que cuestionaba su relación con el cantante, y que rápidamente se hizo viral. En busca de respuestas, la prensa ha preguntado a Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, a la que han preguntado por cómo vio al artista durante la celebración familiar.

Raquel Perera en Madrid | Europa Press

No es la primera vez que Raquel no quiere entrar en detalles. Ya lo hizo días atrás, cuando aseguró que a ella no le correspondía decir absolutamente nada sobre el testimonio de la joven. A pesar de esto, en esta ocasión Raquel ha lanzando un mensaje tranquilizador a los medios, afirmando que el cantante se encuentra bien pese a todo el revuelo mediático: "Él está concentrado en su gira y en sus cosas". Algo que también se pudo corroborar el pasado fin de semana, cuando la fotografía que compartió Raquel en su cuenta de Instagram demostraba que Alejandro estaba feliz y tranquilo, disfrutando con sus hijos, pese a todo el revuelo.

Alejandro Sanz junto a sus hijos y Raquel Perera | Instagram @raquel_perera

Aunque Alejandro no ha negado el vínculo que mantenía con Ivet, ha querido agradecer en sus redes sociales el apoyo de sus fans en este momento tan delicado. "Cuando algo es de verdad, el tiempo se encarga de confirmarlo. Así es nuestra familia. Que lo que una la música, nadie lo separe", escribía el artista. Un mensaje al que Raquel ha reaccionado cuando le han preguntado por él: "Pues ya está, si lo dice él, yo no tengo más que decir".

Pero sus fans no son el único apoyo del intérprete de Amiga Mía en estos momentos. Así lo han dejado claro las declaraciones de Raquel: "Sí, tiene muchísimo apoyo de muchísima gente, muchísima familia, muchísimos amigos". Unas palabras que han llegado en un momento en el que suenan con fuerza los rumores de separación entre Candela Márquez y Alejandro Sanz.

Candela Márquez y Alejandro Sanz, en los Premios Goya 2025 | Gtres

Al margen de todo lo que se está diciendo sobre su exmarido, Raquel ha terminado asegurando a la prensa que "no tiene ni idea" sobre la posibilidad de que Alejandro Sanz tome medidas legales contra Ivet.