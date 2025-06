Jaydy Michel, sobre cómo lleva la exposición pública de su hija Manuela y cómo gestionó ella ser hija de famosos

Jaydy Michel ha sido una de las muchas invitadas que la revista Vanity Fair ha organizado, este lunes en Madrid, para celebrar el lanzamiento de Ultherapy Prime 2025.

La mexicana ha acaparado todos los focos a su paso por el photocall con un espectacular diseño blanco corto asimétrico y escote redondo.

El look de Jaydy Michel | Gtres

Muy amable y simpática, como siempre, con la prensa. Tras posar para los medios, ha dedicado unos minutos a hablar con los medios.

Jaydy ha hablado sobre cuál es el secreto de su largo matrimonio con Rafa Márquez con el que lleva 19 años de relación y con el que tiene un hijo en común, Leandro: "Simplemente es que nos llevamos súper bien. No sé si hay secreto, pero yo creo que el chiste es el amor, el respeto, el entendimiento, claro, siempre, yo creo que en todas las relaciones, así como en tu persona, un día estás bien, otro día no tanto".

La modelo y actriz también es madre de otra niña, Manuela, de 23 años, fruto de su relación con Alejandro Sanz. Y en relación al primer posado que protagonizaba, hace tan solo unos días, Paula Echevarría con su hija Daniella en los Premios ELLE, Jaydy se ha pronunciado sobre cómo lleva ella la exposición mediática de su hija Manuela: "Es muy personal eso. Antes a mí me costó mucho. Me costaba mucho cuando Manuela era muy chiquita, porque se vivía y era de otra forma, no existían las redes sociales, es muy distinto hoy en día, pero bueno... No creas que lo tengo muy claro el cómo funcionar. Más que nada porque hasta dónde llega el respeto y luego dónde se rebasa. Yo creo que ese es lo difícil".

Jaydy Michel posando en el photocall | Gtres

Y sobre cómo ha llevado Manuela ser una niña conocida desde pequeña, Jaydy confiesa que no ha sido fácil: "A Manuela a lo mejor le costó un poquito más porque antes, es lo que te decía, tal vez éramos más reacios a que saliera en prensa, entonces había algún fotógrafo, paparazzi, ella sentía la tensión, esa presión, y hoy en día es distinto, hoy en día somos nuestros propios paparazzis. Nosotros mismos sacamos fotos en redes sociales y la cosa ha cambiado un poco. Yo prefiero vivirlo más relajado".

Alejandro Sanz y Jaydy Michel | Gtres

Y de lo que ha confesado no tener "ni idea" son sobre los rumores que han relacionado de nuevo a Alejandro Sanz con Shakira.