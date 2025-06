Raquel Perera, sin "nada que decir" sobre la polémica de Ivet Playà y Alejandro Sanz

"Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero, sobre todo, por la mujer que soy hoy", así comienza el vídeo viral de Ivet Playà. Vídeo sobre el que se pronunciaba el cantante poco después y del que ahora Raquel Perera, exmujer de Alejandro, ha confesado no tener nada que decir.

En plena calle y con prisas, Raquel ha atendido amablemente a los micrófonos de Europa Press, sin querer entrar en la polémica que rodea a su expareja: "Entiendo perfectamente que queráis encontrar opiniones colaterales a todo esto, pero yo no tengo nada que decir".

En el vídeo, Ivet relata cómo su relación con el cantante pasó de ser de fan a algo íntimo; cómo él compartía sus fotos, le comentaba en redes sociales… Y cuenta que quedaron en privado por primera vez cuando ella cumplió 18 años; Alejandro Sanz tenía 49.

Respecto a este testimonio, Raquel no ha querido pronunciarse: "No me corresponde a mí decir absolutamente nada". Sobre si ha podido hablar con el cantante y saber cómo se encuentra, tampoco ha dado detalles: "No soy responsable de lo que puedan opinar los demás o decir los demás, no tengo ni idea".

Discreta y subrayando que no tiene intención de pronunciarse sobre la polémica, Raquel ha dejado claro que lo que haga o diga Alejandro Sanz con su vida, es cosa suya. Eso sí, confirmando con un "por supuesto" que siempre tendrá un buen recuerdo del padre de sus hijos.

Raquel Perera por Madrid | Gtres

El relato de Ivet y la respuesta de Alejandro Sanz

La joven ha explicado que con 22 años se mudó a Madrid porque fue contratada para trabajar con él: "Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo. Se suponía que estaba viviendo un sueño de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una pesadilla".

Tras el relato de Ivet en el que afirma que el intérprete de Amiga Mía "traspasó los límites de lo moral y lo humano", Alejandro Sanz rompía su silencio a golpe de comunicado.

Sin negar esta relación, el cantante ha recordado su vínculo: "Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora".

Comunicado de Alejandro Sanz | Instagram @alejandrosanz

Una polémica que llega en uno de los momentos más desconcertantes de Alejandro Sanz. Por un lado, no deja de cosechar éxitos a nivel profesional. Sin embargo, por el otro, suenan cada vez con más fuerza rumores de crisis con Candela Márquez. ¿Qué está pasando?