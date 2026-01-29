Ortega Cano, al conocer los rumores de reconciliación entre Gloria Camila y su exnovio Álvaro García: "No tengo ni idea del tema"

Las imágenes hablan por sí solas. Gloria Camila y Álvaro García han vuelto a ser vistos juntos, esta vez regresando de un viaje a Venecia, y el simple gesto de compartir escapada ha sido suficiente para que las especulaciones sobre una posible reconciliación se disparen. Un acontecimiento que no ha pasado desapercibido para nadie y que ha dado por sentado que la chispa entre los dos sigue ahí.

Gloria Camila y Álvaro García en el aeropuerto | Gtres

Sin embargo, lejos de alimentar rumores, Gloria Camila ha aclarado que no es una reconciliación definitiva y que de momento se están dejando fluir.

Gloria Camila y Álvaro mantuvieron una relación durante casi todo 2025, desde principios de año hasta que decidieron poner punto y final en noviembre. Fue entonces cuando ella reconoció públicamente que no se sentía preparada ni emocional ni personalmente para continuar con la relación tras una etapa vital muy intensa. Una ruptura que, por lo que contaron, fue bastante amistosa.

Quizá por eso, el cariño nunca desapareció del todo. La química seguía ahí y el contacto tampoco se perdió completamente, algo que ahora explicaría este nuevo acercamiento. ¿Conseguirá la joven pareja que vuelva a funcionar?

Sobre este inesperado reencuentro también se ha pronunciado Ortega Cano, aunque con cautela. El torero aseguró ante los micrófonos de Europa Press que no sabía nada del tema, pero dejó claro que la felicidad de su hija es también la suya. Y sentenció la conversación con esta frase: "Todo tiene su por qué".